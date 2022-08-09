AB'de acil durum! Doğal gaz tüketimi yüzde 15 azaltılıyor

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından doğal gaz acil durum planına ilişkin paylaşımda bulundu.
"AB genelinde doğal gaz talebini azaltmaya yönelik acil durum planımız şu anda yürürlükte" ifadesini kullanan Von der Leyen, böylece doğal gaz kullanımını en az yüzde 15 azaltmayı hedeflediklerini belirtti.
Von der Leyen, enerji tasarrufunun Avrupa'nın enerji arz güvenliği için hayati önem taşıdığına işaret etti. AB'nin Rusya'dan doğal gaz akışının kesintiye uğraması ihtimaline karşı hazırladığı acil durum planı, üye ülkelerin 1 Ağustos 2022-31 Mart 2023 tarihlerinde gaz talebini geçmiş 5 yılın ortalamasının yüzde 15 altına indirmesini öngörüyor.