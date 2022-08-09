AB'de acil durum! Doğal gaz tüketimi yüzde 15 azaltılıyor

Acil durum ilan edilmesi durumunda yüzde 15 kesintinin zorunlu olması da planda yer alıyor ancak acil durum ilanı için Birlik nüfusunun en az yüzde 65'ine sahip 15 ülkenin onayı gerekiyor.

Planla yıllık 45 milyar metreküp doğal gaz tasarrufu hedefleniyor. Üye ülkeler arasında yapılan müzakereler sonucunda pek çok ülke gaz tüketim düşürme planından muaf tutuldu.

Diğer üye ülkelerin gaz şebekelerine bağlı olmayan, elektrik şebekeleri Avrupa elektrik sistemi ile senkronize olmayan, elektrik üretimi için büyük ölçüde gaza bağımlı olan, diğer üye ülkelerle sınırlı ara bağlantısı olan, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) altyapısını diğer ülkelere kullandıran, kritik endüstrileri doğal gaza büyük ölçüde bağımlı olan ve doğal gaz depolama hedefini aşan ülkelere istisna sağlandı.

Böylece aralarında İtalya ve İspanya'nın de yar aldığı pek çok ülke plandan muaf tutuldu.