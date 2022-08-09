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    • Ekonomi
    • 09.08.2022 19:27
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    • 09.08.2022 19:27
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    AB'de acil durum! Doğal gaz tüketimi yüzde 15 azaltılıyor

    Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin, Rusya'dan akışın kesintiye uğraması ihtimaline karşı hazırladıkları doğal gaz tüketimini yüzde 15 azaltma planı yürürlüğe girdi. Üye ülkeler arasında yapılan müzakereler sonucunda pek çok ülke gaz tüketim düşürme planından muaf tutuldu.

    AB’de acil durum! Gaz tüketimi yüzde 15 azaltılıyor

    AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından doğal gaz acil durum planına ilişkin paylaşımda bulundu.

    "AB genelinde doğal gaz talebini azaltmaya yönelik acil durum planımız şu anda yürürlükte" ifadesini kullanan Von der Leyen, böylece doğal gaz kullanımını en az yüzde 15 azaltmayı hedeflediklerini belirtti.

    Von der Leyen, enerji tasarrufunun Avrupa'nın enerji arz güvenliği için hayati önem taşıdığına işaret etti. AB'nin Rusya'dan doğal gaz akışının kesintiye uğraması ihtimaline karşı hazırladığı acil durum planı, üye ülkelerin 1 Ağustos 2022-31 Mart 2023 tarihlerinde gaz talebini geçmiş 5 yılın ortalamasının yüzde 15 altına indirmesini öngörüyor.

        Acil durum ilan edilmesi durumunda yüzde 15 kesintinin zorunlu olması da planda yer alıyor ancak acil durum ilanı için Birlik nüfusunun en az yüzde 65'ine sahip 15 ülkenin onayı gerekiyor.

        Planla yıllık 45 milyar metreküp doğal gaz tasarrufu hedefleniyor. Üye ülkeler arasında yapılan müzakereler sonucunda pek çok ülke gaz tüketim düşürme planından muaf tutuldu.

        Diğer üye ülkelerin gaz şebekelerine bağlı olmayan, elektrik şebekeleri Avrupa elektrik sistemi ile senkronize olmayan, elektrik üretimi için büyük ölçüde gaza bağımlı olan, diğer üye ülkelerle sınırlı ara bağlantısı olan, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) altyapısını diğer ülkelere kullandıran, kritik endüstrileri doğal gaza büyük ölçüde bağımlı olan ve doğal gaz depolama hedefini aşan ülkelere istisna sağlandı.

        Böylece aralarında İtalya ve İspanya'nın de yar aldığı pek çok ülke plandan muaf tutuldu.
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