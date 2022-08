Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kadınlara çok sayıda destek veriliyor

Endüstri Mühendisi adayı Berat S.: İstanbul'da bir vakıf üniversitesini tercih edeceğim. Kampüsünün içinde kendi yurdu var. Fiyatlar o kadar yüksek ki... Yurt fiyatlarındaki artışa da sınırlama getirilmesini istiyoruz. Bu sene fiyatlar böyleyse seneye neler olur tahmin etmek istemiyorum.

Hukuk öğrencisi Hatice A.: 6 kişilik odalarda, 20 kişinin aynı tuvalet ve banyoyu kullandığı, kahvaltısı, hizmeti bulunmayan özel yurt odaları aylık 10 bin liradan başlıyor. Okulumun yurdu daha pahalı. Merve BİLKAY



BORSASI'NA AÇILIYOR

Martı, New York Borsası'na açılıyor. İşlemin tamamlanmasının ardından New York Borsası'nda MRT sembolü ile işlem görecek Martı'nın bilançosuna brüt 280 milyon dolar nakit girmesi bekleniyor. Şirket, halka açılma ile birlikte sermayesini artırarak araç filosunu genişletecek ve yeni hizmetleri devreye alacak kaynaklara ulaşacak. Martı; Coca Cola, Mastercard, Twitter, Boeing ve Ferrari gibi şirketlerin işlem gördüğü New York Borsası'nda işlem görecek.

