Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kadınlara çok sayıda destek veriliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen sosyal yardımların büyük bir çoğunluğu kadınlara ayrılıyor. 2021'de sosyal yardım alanların yüzde 57'sini, düzenli yardım hak sahiplerinin yüzde 65'ini, sürekli yardım hak sahiplerinin yüzde 52'sini kadınlar oluşturdu.
Şartlı Sağlık Yardımları kapsamında gebelik döneminde aylık 100 lira, çocuk için aylık 55 lira, doğumun hastanede yapılması halinde bir seferlik 150 lira, şartlı lohusalık için 2 ay süresince aylık 150 lira destek sağlanıyor.
Ödemeler tek seferlik olmak üzere annelere birinci çocuk için 300, ikincide 400, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 lira destek veriliyor.
Çoklu Doğum Yardımı'yla 215 lira ödeniyor. Ödemeler aylık hesaplanıp 2 ayda bir yapılıyor.
Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik düzenli nakit yardım programı ile 500 lira veriliyor. Muhtaç asker ailelerine düzenli yardım programı kapsamında da 500 lira ödeniyor. (Fatma GÖKSU)
TÜM TEŞVİKLER TEK SİSTEMDE
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 9 bakanlık tarafından verilen 441 teşvik ve destek programının yürürlükte bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Bakanlığımızın geliştirdiği yazılım ile teşvik ve destek bilgilerini gerçek ve tüzel kişiler bazında detaylandırarak anlık olarak merkezi bir sistemde topluyoruz. Şu ana kadar 6 bakanlık ile entegre olduk ve 23 kurum 239 alt program için 480 milyon teşvik kaydını Teşvik ve Destek Bilgi Sistemi'ne (TDBS) aldık."
FINDIK ALIMLARI 22 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), kabuklu fındık alımlarına 22 Ağustos'ta başlayacak. TMO'dan yapılan duyuruya göre, 2022/2023 sezonu kabuklu fındık alım fiyatları, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre, kilogram başına Giresun kalite için 53 lira, Levant kalite için 52 lira ve Sivri kalite için 51 lira olacak. (Barış ŞİMŞEK)