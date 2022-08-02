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    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kadınlara çok sayıda destek veriliyor

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafıdan kadınlara çok sayıda destek veriliyor. İşte sizler için derlediğimiz 2 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Kadınlara destek cok

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen sosyal yardımların büyük bir çoğunluğu kadınlara ayrılıyor. 2021'de sosyal yardım alanların yüzde 57'sini, düzenli yardım hak sahiplerinin yüzde 65'ini, sürekli yardım hak sahiplerinin yüzde 52'sini kadınlar oluşturdu.
    Şartlı Sağlık Yardımları kapsamında gebelik döneminde aylık 100 lira, çocuk için aylık 55 lira, doğumun hastanede yapılması halinde bir seferlik 150 lira, şartlı lohusalık için 2 ay süresince aylık 150 lira destek sağlanıyor.
    Ödemeler tek seferlik olmak üzere annelere birinci çocuk için 300, ikincide 400, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 lira destek veriliyor.
    Çoklu Doğum Yardımı'yla 215 lira ödeniyor. Ödemeler aylık hesaplanıp 2 ayda bir yapılıyor.
    Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik düzenli nakit yardım programı ile 500 lira veriliyor. Muhtaç asker ailelerine düzenli yardım programı kapsamında da 500 lira ödeniyor. (Fatma GÖKSU)



    TÜM TEŞVİKLER TEK SİSTEMDE
    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 9 bakanlık tarafından verilen 441 teşvik ve destek programının yürürlükte bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Bakanlığımızın geliştirdiği yazılım ile teşvik ve destek bilgilerini gerçek ve tüzel kişiler bazında detaylandırarak anlık olarak merkezi bir sistemde topluyoruz. Şu ana kadar 6 bakanlık ile entegre olduk ve 23 kurum 239 alt program için 480 milyon teşvik kaydını Teşvik ve Destek Bilgi Sistemi'ne (TDBS) aldık."



    FINDIK ALIMLARI 22 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK
    Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), kabuklu fındık alımlarına 22 Ağustos'ta başlayacak. TMO'dan yapılan duyuruya göre, 2022/2023 sezonu kabuklu fındık alım fiyatları, yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre, kilogram başına Giresun kalite için 53 lira, Levant kalite için 52 lira ve Sivri kalite için 51 lira olacak. (Barış ŞİMŞEK)



        'KİRALIK FIYATLARI DÜŞECEK'
        İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, evini yüksek rakamlardan kiraya veren mülk sahiplerinin önemli kısmının pişman olduğunu belirterek, "Çünkü ilk 4-5 ay güzel gidiyor ancak sonraki aylarda ödemelerin zamanında yapılamadığı görülüyor" dedi. Kiralık talebinde azalma yaşandığını söyleyen Aşa, "Kiraların yüzde 15-20 düşmesini bekliyoruz" diye konuştu.



        GENÇ KADINLARA FIRSATLAR HARİTASI
        Sabancı Vakfı tarafından desteklenen, Aile Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı iş birliğinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sabancı Vakfı tarafından yürütülen, 'Geleceğini Kuran Genç Kadınlar' projesinin dijital portalı ile NEET (Ne Eğitimde Ne İstihdamda) genç kadınların Türkiye'nin her yerinde iş, staj, eğitim ve girişim desteğine ulaşmalarını sağlayan Fırsatlar Haritası açıldı. Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, "Özel sektördeki tüm değerli kurum ve kuruluşları Fırsatlar Haritası'nda yerlerini almak üzere davet ediyorum" dedi.



        SORUŞTURMA ZİNCİRİ
        Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, perakende sektörüne ilişkin ikinci soruşturmada 'topla-dağıt karteli' kapsamında yeniden fiyat tespiti üzerine yoğunlaştıklarını belirterek, "Topladağıtta bir tedarikçi, teşebbüslerin birbirleriyle direkt ilişkisi olmaksızın onların arasındaki iletişimi sağlıyor. Fiyat geçişleri, promosyonlar, kampanyalar, hatta indirimleri birlikte belirliyorlar. Bu da fiyatlar genel seviyesine yukarı yönlü ivme kazandırıyor" dedi. 5 zincir market ve 14 tedarikçi için açılan soruşturmada 3 teşebbüsün uzlaşma talebinde bulunduğunu söyleyen Küle, bu teşebbüslerin "İhlali kabul etmiyoruz ama uzlaşmak istiyoruz" demesi üzerine uzlaşma taleplerinin reddedildiğini aktardı. Soruşturmada şu anda 3. yazılı savunmaları aldıklarını aktaran Küle, nihai kararın muhtemelen sonbahar aylarında verileceğini söyledi.



            TARLADAN MARKETE 8.7 KAT FARK
            Türkıye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, Temmuz'da üretici ile market arasındaki en fazla fiyat farkının yüzde 766.5 ile elmada görüldüğünü belirterek, "Yüzde 325.5 ile marul, yüzde 304.8 ile kuru fasulye, yüzde 274.8 ile maydanoz, yüzde 267.4 ile yeşil mercimek, yüzde 243.8 ile kuru incir ve yüzde 238.6 ile nohut takip etti" diye konuştu. Temmuz'da markette 36 ürünün 25'inde fiyat artışı, 11'inde fiyat azalışı görüldüğüne işaret eden Bayraktar, "Fiyatı en çok artan ürün yüzde 72.7 ile limon" dedi.



            YURT FİYATLARI UÇTU
            Tercih dönemine girilmesiyle büyük heyecan yaşayan üniversite öğrencisi adaylarını, yurt telaşı da sardı. Girmek istedikleri vakıf üniversitelerinin yurtlarının kapısını çalan gençler, fiyatlar karşısında şok oldu. Yurt fiyatlarının yüzde 51 ila 145 artırılmasına tepki gösteren öğrenciler ile velileri, kiraya getirilen yüzde 25'lik artış sınırının yurtlar için de uygulamasını istiyor.



            Endüstri Mühendisi adayı Berat S.: İstanbul'da bir vakıf üniversitesini tercih edeceğim. Kampüsünün içinde kendi yurdu var. Fiyatlar o kadar yüksek ki... Yurt fiyatlarındaki artışa da sınırlama getirilmesini istiyoruz. Bu sene fiyatlar böyleyse seneye neler olur tahmin etmek istemiyorum.
            Hukuk öğrencisi Hatice A.: 6 kişilik odalarda, 20 kişinin aynı tuvalet ve banyoyu kullandığı, kahvaltısı, hizmeti bulunmayan özel yurt odaları aylık 10 bin liradan başlıyor. Okulumun yurdu daha pahalı. Merve BİLKAY

            BORSASI'NA AÇILIYOR
            Martı, New York Borsası'na açılıyor. İşlemin tamamlanmasının ardından New York Borsası'nda MRT sembolü ile işlem görecek Martı'nın bilançosuna brüt 280 milyon dolar nakit girmesi bekleniyor. Şirket, halka açılma ile birlikte sermayesini artırarak araç filosunu genişletecek ve yeni hizmetleri devreye alacak kaynaklara ulaşacak. Martı; Coca Cola, Mastercard, Twitter, Boeing ve Ferrari gibi şirketlerin işlem gördüğü New York Borsası'nda işlem görecek.

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