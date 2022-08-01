Kredi kartı borçları yapılandırılacak mı? Kredi Kartı borçları ertelendi mi, ertelenecek mi? Son dakika takibe düşenler dikkat!

MALİYETİNE KONUT

* Bu kapsamda talebin fazla olduğu illerde daha fazla sosyal konut inşa edilecek. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi konut talebinin hızlı arttığı illere öncelik verilecek.

* Hazine arsalarının ev yapma şartıyla dar gelirli vatandaşlara tahsis edileceği düzenlemeye göre hiç evi bulunmayan, geliri 10 bin lirayı aşmayan dar gelirlilere, uygun fiyat ve 20 yıla kadar uzun vadelerle kredi verilmesi öngörülüyor.

* Projede devlet desteğinin azami şekilde verilmesi, şehit ve gazi yakınlarının yanı sıra emekliler ve yeni evlenecek çiftlerin önceliklendirileceği de belirtiliyor.

* Düzenlemeden yatırım için projeye girmek isteyenler veya ev sahibi olanlar faydalanamayacak.

* Dar gelirlinin maliyetine ev sahibi olacağı düzenlemeyle özellikle büyük şehirlerde artan arza bağlı olarak yüksek fiyatların dizginlenmesi de öngörülüyor.