Kredi kartı borçları yapılandırılacak mı? Kredi Kartı borçları ertelendi mi, ertelenecek mi? Son dakika takibe düşenler dikkat!

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken kredi kartı borcu olanlar araştırmalarını hızlandırdı. Takibe düşen kredi kartı borçları konusunda düzenlemenin ele alınacağı toplantıda konunun bir çözüme kavuşturulması bekleniyor. Peki Kredi Kartı borçları ertelendi mi, ertelenecek mi? Kredi kartı borçları yapılandırılacak mı? Son dakika takibe düşenler dikkat! İşte konuya ilişki en yeni gelişmeler...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN BİTECEK?
Son dakika haberi... Kabine Toplantısı halen devam ediyor. Bakanlar Kurulu toplantısı kararları açıklandığında haberimizde yer verilecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapması ve alınan kararları duyurması bekleniyor.
GELİRE GÖRE SEÇENEK
Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı paketler hakkında detaylar ele alınacak.
* Bu kapsamda kredi kartı ve kredi borçlarını ödeyemeyen dar gelirli vatandaşlara yönelik yapılandırma, borç erteleme gibi seçenekler masada olacak. Son kararı Erdoğan'ın vereceği düzenlemede ekonomik sıkıntı nedeniyle borçlarını ödeyemeyen dar gelirlilerin gelirine göre sunulacak seçeneklerle elinin rahatlatılması öngörülüyor.
* Artan konut fiyatları ve krediler nedeniyle konut sahibi olamayan dar gelirlilerin durumu da bugünkü kabinede ele alınacak başlıklar arasında yer alacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı düzenlemeyle öncelikle 81 ilde ayrı ayrı konut talepleri belirlenecek. Yapılacak tespitlerin ardından 81 ilin ihtiyaçlarına göre TOKİ öncülüğünde sosyal konutlar inşa edilecek.
MALİYETİNE KONUT
* Bu kapsamda talebin fazla olduğu illerde daha fazla sosyal konut inşa edilecek. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi konut talebinin hızlı arttığı illere öncelik verilecek.
* Hazine arsalarının ev yapma şartıyla dar gelirli vatandaşlara tahsis edileceği düzenlemeye göre hiç evi bulunmayan, geliri 10 bin lirayı aşmayan dar gelirlilere, uygun fiyat ve 20 yıla kadar uzun vadelerle kredi verilmesi öngörülüyor.
* Projede devlet desteğinin azami şekilde verilmesi, şehit ve gazi yakınlarının yanı sıra emekliler ve yeni evlenecek çiftlerin önceliklendirileceği de belirtiliyor.
* Düzenlemeden yatırım için projeye girmek isteyenler veya ev sahibi olanlar faydalanamayacak.
* Dar gelirlinin maliyetine ev sahibi olacağı düzenlemeyle özellikle büyük şehirlerde artan arza bağlı olarak yüksek fiyatların dizginlenmesi de öngörülüyor.