20 bin öğretmen atamasına ilişkin süreç devam ediyor! 39 alanda alım yapılacak

20 bin öğretmen atamasına ilişkin süreç işliyor. Ön başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından sıra sözlü sınav sürecine geldi. 29 Temmuz'da sınav merkezleri ilan edilirken, 1-13 Ağustos'ta da sözlü sınavlar gerçekleştirilecek. Atama tercihleri 28-31 Ağustos'ta alınırken, atama sonuçları da 1 Eylül'de duyurulacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de atamaya ilişkin şunları söyledi: "1 Eylül'de öğretmenlerimiz okullarına gidecek. Atamada en büyük önceliği okul öncesi eğitime verdik. 7 bin 503 okul öncesi öğretmen alacağız. İkinci ağırlığı sınıf öğretmenliğine verdik. Sınıf öğretmeni 2 bin 223 olarak belirlendi. Özel eğitime de bin 250 öğretmen planladık. 39 alanda öğretmen alımlarıyla ilgili süreçler devam ediyor."







Atama bekleyen öğretmenler 1-13 Ağustos'ta sözlü sınava girecek. Öğretmenler yeni eğitim yılında göreve başlayacak.

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