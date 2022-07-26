Borsa İstanbul'da tarihi eşiğe ulaşıldı: 17 ayda 78 şirket halka açıldı şirket sayısında rekor

Borsa İstanbul'da İşlem gören şirket sayısı, halka arz sonuçları dün açıklanan Koroplast'la birlikte 500'e çıktı.

Borsa İstanbul'da 2021'de 52 şirket 21.6 milyar lira ile halka arz rekoru kırarken, bu yıl da şu ana kadar 26 şirket 11 milyar 760 milyon lira büyüklüğünde halka arz gerçekleştirdi. Bu yılki halka arzlara gelen toplam talep 30.2 milyar lirayı geçti. 2018'dan bu yana halka açılan şirket sayısı 103'e ulaştı.

KOROPLAST'A 7 KAT TALEP

Halka arzı geçen hafta tamamlayan Koroplast'ta toplam 78.5 milyon adet hisse, 4.68 liradan satıldı. Halka arz büyüklüğü 367.4 milyon lira olurken, hisselerin yüzde 52.5'i yurt içi bireysel yatırımcıya, yüzde 46.9'u yurt içi kurumsal yatırımcıya, yüzde 0.64'ü yurt dışı kurumsal yatırımcıya dağıtıldı.