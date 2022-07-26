Borsa İstanbul'da tarihi eşiğe ulaşıldı: 17 ayda 78 şirket halka açıldı şirket sayısında rekor

Borsa İstanbul'da İşlem gören şirket sayısı, halka arz sonuçları dün açıklanan Koroplast'la birlikte 500'e çıktı.
Borsa İstanbul'da 2021'de 52 şirket 21.6 milyar lira ile halka arz rekoru kırarken, bu yıl da şu ana kadar 26 şirket 11 milyar 760 milyon lira büyüklüğünde halka arz gerçekleştirdi. Bu yılki halka arzlara gelen toplam talep 30.2 milyar lirayı geçti. 2018'dan bu yana halka açılan şirket sayısı 103'e ulaştı.
KOROPLAST'A 7 KAT TALEP
Halka arzı geçen hafta tamamlayan Koroplast'ta toplam 78.5 milyon adet hisse, 4.68 liradan satıldı. Halka arz büyüklüğü 367.4 milyon lira olurken, hisselerin yüzde 52.5'i yurt içi bireysel yatırımcıya, yüzde 46.9'u yurt içi kurumsal yatırımcıya, yüzde 0.64'ü yurt dışı kurumsal yatırımcıya dağıtıldı.
Halka arzda toplam 114 bin 886 yatırımcıdan halka arz edilen ek satış hariç 66.8 milyon TL nominal değerli payların 6.84 katına denk gelen 456.7 milyon TL nominal değerli talep geldi.
SIRA OBASE BİLGİSAYAR'DA
Bu yılın 27'inci halka arzını, yüzde yüz yerli sermayeli teknoloji geliştirme ve yazılım şirketi olarak, 1995 yılında kurulan Obase Bilgisayar gerçekleştirecek.
Sermayesini 35 milyon liradan 45.5 milyon liraya çıkaracak olan Obase'de 3.5 milyon adet ek satışla birlikte toplam 14 milyon adet hisse 10.5 liradan halka arz edilecek. Halka arz büyüklüğü 147 milyon TL, şirketin piyasa değeri ise 477.8 milyon lira olacak.
"EŞİT DAĞITIM" UYGULANACAK
Borsa'da Satış yolu ile gerçekleştirilecek halka arzda tüm yatırımcılar için "Eşit Dağıtım" yöntemi uygulanacak. Halka arza, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. ile Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık edecek.