Bankalar promosyon yarışına girdi! Emekliye 5.500 TL ödeme

EMEKLİLERİN banka promosyonu kazancı büyüyor. 2020 yılında aylık 1.500 liranın altında maaşlar için 500, 1.500-2.500 lira arası maaşlar için 625, 2.500 lira üstü için 750 lira olarak belirlenen taban promosyon tutarları, kampanyalarla kat kat arttı. Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor. Emekliler promosyon kampanyalarında 5 bin 500 liraya varan ödeme alırken, bazı bankalar emekli yakınını getirenlere de her kişi için 250 lira veriyor. İşte bazı kampanyalar:



■ AKBANK: 31 Temmuz'a kadar emekli maaşını taşıyanlardan aylık net geliri 1.500 liraya kadar olanlara 2.350, 1.500-2.500 lira arasında olanlara 2.900, 2.500 lira ve üzerinde olanlara ise 3.500 lira promosyon ödüyor. Maaş yatmadan 2 gün önce faizsiz para çekme fırsatı sunuyor.



■ DENİZBANK: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira promosyon veriyor. 1 otomatik ödeme talimatı verenler ek ödülle maaşa göre 1.425, 1.600, 1.750 lira alabiliyor.



■ KUVEYT TÜRK: Maaşa göre 1.750, 1.875, 2.000 lira ödeme yapıyor. Kart ile ilk 100 lira ve üzeri market alışverişine 20 lira puan hediye ediyor.



■ ŞEKERBANK: Maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.500, 1.750, 2.000 lira veriyor. Ayrıca 3 ay ötelemeli kredi kullanım fırsatı, ücretsiz havale ve EFT, eve teslim maaş, şubede işlem önceliği gibi imkanlar da sağlıyor.



■ TEB: Yeni edinilen emekli müşterilerin, 2 fatura ödeme talimatı vermeleri halinde promosyon ödemelerini maaşa göre 3.800, 4.575, 5.500 liraya yükseltiyor. Ayrıca emekli yakınını getirenler de her bir kişi için 250, toplamda 500 lira kazanabiliyor.



■ TÜRKİYE FİNANS: Maaşını taşıyanlara maaşa göre 2.250, 3.000, 5.000 lira promosyon veriyor. Ayrıca emekli yakınını getirenlere her bir kişi için 250 lira ödüyor. 10 kişi için bu ödemeden yararlanılabiliyor. Kredi kartı ile ilk 3 ay yapılacak 250 lira ve üzeri harcamalar için aylık 100, toplam 300 lira puan kazanma imkanı sunuyor. Maaş yatmadan 3 gün önce 1.000 liraya kadar ücretsiz para çekme fırsatı da sağlıyor.



■ YAPI KREDİ: Maaşa göre 3.500, 4.250, 5.000 lira ödüyor. 2 fatura talimatı verenlere 100 lira; 31 Temmuz'a kadar ilk kez kredi kartı alan veya promosyon başvuru tarihinden önceki 3 ay içinde kartları ile hiç harcama yapmamış müşterilere 31 Temmuz'a kadar yapacakları 500 lira harcama sonrası ek 150 lira nakit promosyon veriyor. Emekli yakınını getirenler de her bir kişi için 250 lira kazanabiliyor.



■ ING: Maaşını taşıyanlara ek koşulsuz maaşa göre 3.500, 4.250, 5.000 lira veriyor. Ayrıca emekli yakınını getirenler her bir kişi için 250 lira alıyor. En fazla 5 emekli yönlendirmesi için ödül kazanılabiliyor.



■ GARANTİ BBVA: Maaşa göre 3.500, 4.250, 5.000 lira ödüyor. Emekli yakınını davet edenlere de her bir arkadaşı için 250 lira veriyor. En çok 10 kişi için bu imkandan yararlanılıyor.



■ İŞ BANKASI: Maaşını taşıyanlara maaşa göre 3.500, 4.250, 5.000 lira ödeme yapıyor. Ayrıca emekli yakınına referans olanlara, her bir kişi için 250 lira puan veriyor. En çok 2 kişi için puan kazanılabiliyor.



■ QNB FİNANSBANK: Maaşını taşıyanlara maaşa göre 3.500, 4.250, 5.000 lira ödüyor. Emekli kredi kartı sahiplerine market ve eczanede yılda 360 lira indirim imkanı da sunuyor.

