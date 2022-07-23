



İŞTE O SEKTÖRLER

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar 5 milyar 446 milyon dolar, meyve sebze mamulleri 1 milyar 153 milyon dolar, kuru meyve ve mamulleri 755 milyon 880 bin dolar, su ürünleri ve hayvansal mamuller 2 milyar 52 milyon dolar, mobilya kağıt ve orman ürünleri 4 milyar 122 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek Ocak- Haziran dış satımını yaptı. İlk yarıda geçen yıla göre ihracatta hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri yüzde 31.5, meyvesebze mamulleri yüzde 23.3, kuru meyve ve mamulleri yüzde 10.6, su ürünleri ve hayvansal mamuller yüzde 33.9, mobilya, kağıt ve orman ürünleri yüzde 28.5 artış kaydetti. Tarım grubunda en fazla talep Irak'tan geldi. Irak'a hububat, bakliyat, yağlı tohumlar 1 milyar 70 milyon, su ürünleri ve hayvansal mamuller 380 milyon 547 bin dolar satım yaptı. Meyve-sebze mamulleri ABD'ye 180 milyon 897 bin, kuru meyve ve mamulleri Almanya'ya 101 milyon 190 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.