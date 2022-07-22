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    Doğalgaz keşfi sonrası milli enerjiye destek! Sondaj okuyana ayda 3000 TL burs imkanı

    Karadeniz’deki doğalgaz hamlesi için üniversitede ön linans programı açıldı. Öğrencilere 3 yıl boyunca her ay 3 bin lira burs verilecek, stajda ve işte öncelik sağlanacak. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    Sondaj okuyana ayda 3 bin TL

    Türkiye'nin doğalgaz hamlesi, üniversite bölümlerine de yansıdı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın bir alt şirketi olan TP-OTC, YÖK iş birliği ile açık deniz servisleri ön lisans programlarına TYT puanı ile öğrenci alınacak.



    'Açık deniz sondaj teknolojileri' ve 'açık deniz tabanı uygulamaları teknolojisi' olmak üzere 2 farklı bölümde başlanacak eğitimlere, 30'ar öğrenci yerleştirilecek.



    İngilizce hazırlığın zorunlu olacağı ön lisans programında eğitim süresi 3 yıl olacak.



        STAJ VE İŞ İMKANI
        Tüm öğrenciler için eğitim süresince 12 ay boyunca kesintisiz burs verilecek. Burs tutarı, 2022-2023 eğitim öğretim yılı için aylık 3 bin lira olacak.



        Öğrenciler, TP-OTC yönetimindeki sondaj platformlarında, Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi'nde staj yapacak. Ön lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler işe alım süreçlerinde öncelikli değerlendirilecek.



        İŞ GARANTİLİ EĞİTİM
        Türk moda endüstrisi, Tekstil Mühendisliği'ni tercih eden başarılı gençlere karşılıksız burs ve iş garantisi sunuyor.

        TİM Maden Sektör Kurulu ile YÖK iş birliği kapsamında, üniversitede madencilikle ilgili bölümleri seçen öğrencilerden, YKS'de İstanbul ve Ankara üniversiteleri için ilk 65 bin, Anadolu için ise ilk 100 bine girenlere asgari ücret oranında burs veriliyor.

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        Haberler Ekonomi Doğalgaz keşfi sonrası milli enerjiye destek! Sondaj okuyana ayda 3000 TL burs imkanı
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