Doğalgaz keşfi sonrası milli enerjiye destek! Sondaj okuyana ayda 3000 TL burs imkanı





İŞ GARANTİLİ EĞİTİM

Türk moda endüstrisi, Tekstil Mühendisliği'ni tercih eden başarılı gençlere karşılıksız burs ve iş garantisi sunuyor.



TİM Maden Sektör Kurulu ile YÖK iş birliği kapsamında, üniversitede madencilikle ilgili bölümleri seçen öğrencilerden, YKS'de İstanbul ve Ankara üniversiteleri için ilk 65 bin, Anadolu için ise ilk 100 bine girenlere asgari ücret oranında burs veriliyor.