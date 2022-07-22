Doğalgaz keşfi sonrası milli enerjiye destek! Sondaj okuyana ayda 3000 TL burs imkanı

Türkiye'nin doğalgaz hamlesi, üniversite bölümlerine de yansıdı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın bir alt şirketi olan TP-OTC, YÖK iş birliği ile açık deniz servisleri ön lisans programlarına TYT puanı ile öğrenci alınacak.
'Açık deniz sondaj teknolojileri' ve 'açık deniz tabanı uygulamaları teknolojisi' olmak üzere 2 farklı bölümde başlanacak eğitimlere, 30'ar öğrenci yerleştirilecek.
İngilizce hazırlığın zorunlu olacağı ön lisans programında eğitim süresi 3 yıl olacak.