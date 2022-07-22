Ağustos ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE Ağustos kira zammı kaç TL oldu?

2022 Ağustos ayı kira artış oranı yüzde kaç? Kira artış oranı açıklandı mı? Temmuz ayının sonlarına doğru en çok araştırılan konuların başında Ağustos ayı kira artış oranı bulunuyor. Peki, TEFE TÜFE Ağustos kira zammı kaç TL oldu? İşte detaylar...
AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI?
Enflasyon oranlarının ne zaman açıklanacağı, temmuz ayının son günleri ile ekonominin ana gündem maddesi oldu. Her ayın ilk haftasında TÜİK tarafından kamuoyuyla paylaşılan enflasyon verileri kira zammı için belirleyici olacak. Haziran enflasyonu aylık yüzde 4,95 artışla yıllık yüzde 78,62 olmuştu. TÜİK temmuz ayı enflasyon rakamlarını 3 Ağustos günü açıklayacak.
Enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte kira artış oranı da belli olacak.
İşyerlerinde Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) 12 aylık ortalamasına göre kira artışı yapılmaya devam edilecek.
TEMMUZ 2022 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR, YÜZDE KAÇ?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziran ayı itibariyle, on iki aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında gerçekleşen artış yeni oran olacak. Ancak geçtiğimiz günlerde devreye alınan kanunla birlikte bu duruma yüzde 25 sınırı getirilmişti.
Haziran ayı enflasyon oranı ise TÜFE yıllık bazda yüzde 78.62 oldu. Haziran ayında ise enflasyon yüzde 4.95 arttı. 6 aylık enflasyon yüzde 42.35 olarak gerçekleşti. Fakat 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenecek sözleşmelerde üst sınır yüzde 25 olacak.