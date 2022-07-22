Ağustos ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? TEFE TÜFE Ağustos kira zammı kaç TL oldu?

TEMMUZ 2022 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR, YÜZDE KAÇ?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziran ayı itibariyle, on iki aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında gerçekleşen artış yeni oran olacak. Ancak geçtiğimiz günlerde devreye alınan kanunla birlikte bu duruma yüzde 25 sınırı getirilmişti.

Haziran ayı enflasyon oranı ise TÜFE yıllık bazda yüzde 78.62 oldu. Haziran ayında ise enflasyon yüzde 4.95 arttı. 6 aylık enflasyon yüzde 42.35 olarak gerçekleşti. Fakat 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenecek sözleşmelerde üst sınır yüzde 25 olacak.