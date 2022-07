Yeni istihdam desteklenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yeni istihdam oluşturmayı öngören her projenin yanında olduklarını ifade etti. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Nursan Holding ile Türkiye İş Kurumu arasında düzenlenen İşbaşı Eğitim Programı Töreni'nde konuşan Bakan Bilgin, "Bu konuda iki uygulama içindeyiz. Birisi üretim sürecine katılım programı başlığında doğrudan doğruya işletmelere iş gücü desteği veriyoruz. İstihdamı destekleyen diğer projemiz de işbaşı eğitim projesi. Burada işletmelerimize eğitim sürecine kattıkları emekçilerin istihdam edilmesi şartıyla, belli bir düzeyde istihdam edilmesi şartıyla, o programların finansmanını biz gerçekleştiriyoruz" dedi. Bilgin, asgari ücret düzenlemeleriyle emeği koruyacak önlemler aldıklarını söyledi.



HEDEF HAVACILIKTA GENİŞLEMEKTİR

Kalyon Holding, sosyal medyada kendileriyle ilgili yapılan paylaşımlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Kalyon Holding olarak, adımızın geçtiği sosyal medya paylaşımlarına istinaden, açıklık ve şeffaflık ilkemiz doğrultusunda kamuoyunu bilgilendirmek isteriz. Daha önce de farklı vesilelerle açıkladığımız üzere; holdingimizin vizyonu çerçevesinde stratejik anlamda öncelik verdiği sektörlerden biri de havacılıktır. Dolayısıyla; bu alanda hem ulusal hem de uluslararası ölçekte genişlemek ve derinleşmek kurumsal hedeflerimiz arasında yer almaktadır" ifadelerine yer verildi.

SONDAJ BAŞLIYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Abdülhamid Han sondaj gemisinin gelecek ay Akdeniz'de faaliyetlerine başlamasının planlandığını bildirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarında konuşan Oktay, her türlü tahrik ve usulsüz girişimler karşısında, Doğu Akdeniz'deki hakların kararlı bir şekilde savunulduğunu, Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarının Rumların oyuncağı olmadığını belirtti.



AKKUYU'DA SON TEMEL

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 4'üncü ve son reaktörünün temeli bugün Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in katılacağı törenle atılacak. Dönmez, Akkuyu NGS'deki tüm reaktörler devreye alındığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacağını belirterek, şöyle konuştu: "Santralde her biri 1200 megavat olmak üzere 4 reaktör olacak. Yılda 35 milyar kilovatsaat elektrik üretimi gerçekleşecek. Bu da İstanbul'un talebinin yüzde 90'ına denk geliyor." (Barış ŞİMŞEK)



EMLAK KATILIM İLKE İMZA ATTI

Emlak Katılım, geliştirdiği Proje Tercihli Özel Fon Havuzu Katılma Hesabı ile tasarruf sahibi müşterilerini finanse edebilecekleri sektörlerle buluşturuyor. Sektöre yeni kazandırılan Proje Tercihli Özel Fon Havuzu Katılma Hesabı'na Türk Lirası cinsinden yatırılan fonlar, belirli bir projenin finanse edilmesinde kullanılabiliyor. En fazla üç aylık vade ile kullandırılacak olan bankanın bu yeni ürünü, vade uyumlu olmasının yanı sıra kur koruma desteği de sağlıyor.



DENİZBANK'TAN ESPORA DESTEK

DENİZBANK desteklerini 456 milyon sporcu ve 2.5 milyar insana hitap eden espor alanına genişleterek, Türkiye'nin ilk profesyonel espor kulübü Wildcats'in ana sponsoru oldu. Wildcats, yeni sezonda DenizBank İstanbul Wildcats ismiyle maçlara çıkacak. DenizBank İstanbul Wildcats 33 branşta, 45 takımla yarışıyor. DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, "Wildcats'e mobil cüzdan uygulamamız fastPay ile başlayan desteğimiz, DenizBank adıyla sürecek" dedi.



BÜYÜMEYE DEVAM

EQUINIX, teknoloji karar vericileri ile görüşerek hazırladığı Equinix 2022 Küresel Teknoloji Trendleri Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. Equinix Türkiye Genel Müdürü Aslıhan Güreşcier, "Araştırmaya göre Türkiye genelindeki şirketlerin pandemi sırasında yaptığı teknolojik değişiklikler büyük ölçüde kalıcı. Türkiye'deki şirketlerin yüzde 84'ünün hem yerel hem de uluslararası büyüme planlarında istikrarlı bir şekilde ilerlediğini görmek çok olumlu" dedi. Türkiye'den araştırmaya katılan BT karar vericilerinin yüzde 84'ü, kuruluşlarının önümüzdeki 12 ay içinde büyümeyi planladığını belirtti. Büyümeyi planlayan katılımcıların yüzde 31'i yeni bir şehre, yüzde 28'i yeni bir ülkeye, yüzde 41'i ise yeni bir bölgeye girmeyi düşünüyor.