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    • Ekonomi
    • 21.07.2022 09:21
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    • 21.07.2022 09:21
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    Koroplast halka arz fiyatı kaç TL, eşit mi oransal mı? KOROPLAST halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

    SPK tarafından halka arzı onaylanan Koroplast halka arz oluyor. Yatırımcılar Koroplast hisse hakkında araştırmalara başladı. Koroplast halka arz fiyatı kaç TL? KOROPLAST halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Koroplast eşit mi oransal mı? Sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Koroplast halka arz fiyatı kaç TL?

    Koroplast halka arz tarihi yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Bu gelişmeler sonrası halka arz tarihi, bankası, ne zaman işlem göreceği, hisse kodu ve fiyatı internet arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı. Peki, Koroplast halka arz fiyatı kaç TL? KOROPLAST halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Koroplast eşit mi oransal mı?

    KOROPLAST HALKA ARZ NE ZAMAN?

    Koroplast halka arz için talep toplama tarihleri ise 20-21-22 Temmuz 2022 olarak belirlendi.

    KOROPLAST HALKA ARZ FİYATI NE?

    Ödenmiş sermayesinin 150 milyon TL'den 174 milyon 600 bin TL'ye çıkarılmasıyla artırılacak 24 milyon 600 bin TL nominal değerli pay ve şirketin mevcut ortağı Korozo Ambalaj'a ait 42 milyon 200 bin TL nominal değerli pay ile toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde; Korozo Ambalaj'a ait 11 milyon 700 bin TL nominal değerli ek satış dahil olmak üzere 78 milyon 500 bin TL nominal değerli payın halka arzı için pay fiyatı 4,68 TL olarak belirlendi.

        KOROPLAST HALKA ARZ EŞİT Mİ?

        Koroplast'ın halka arz edilecek paylarının yüzde 25'inin yurt içi yüksek başvuru yapan bireysel yatırımcılara, yüzde 25'inin yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 40'ının yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 10'un da yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilmesi hedefleniyor. Halka arzdan sonra şirketin halka açıklık oranının ek satış hariç yüzde 38,26 olması bekleniyor.

        KOROPLAST HALKA ARZ HANGİ BANKA ÜZERİNDEN YAPILACAK?

        Koroplast'ın talep toplaması, Yapı Kredi Yatırım liderliğinde 38 adet aracı kurumdan oluşan bir konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek.
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        Gökdere yeşile bezeniyor
        Haberler Ekonomi Koroplast halka arz fiyatı kaç TL, eşit mi oransal mı? KOROPLAST halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?
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