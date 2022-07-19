Yeni destek programı devreye alındı! Kültür mirası meslekler için 250 bin TL

Binlerce yıldır birçok medeniyete ev sahipliği yapan Türkiye, geçmişten gelen mirası geleceğe aktarmak amacıyla birçok faaliyet yürütüyor. KOBİ'leri destekleyen Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) da kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri canlandırmak amacıyla yeni bir program hazırladı.
Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Desteği ile ustaçırak ilişkisi çerçevesinde yeni zanaatkarlar yetiştirilmesine destek sağlanacak. Geri ödemesiz 250 bin lira üst limitli destek ile kuruluş, işletme ve yetiştirme, makine ve teçhizat, tanıtım ve pazarlama başlıklarında destek verilecek.
KRİTERLER NELER?
Destek programından, Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Geleneksel, Kültürel veya Sanatsal Değeri Olan Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslek Kolları listesinde bulunan alanlarda faaliyet gösteren işletmeler yararlanabilecek. Ayrıca, işletme sahibinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen tanıtma kartına sahip olması veya Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal Envanteri'nde yer alması durumunda da destek programından faydalanılabilecek.
PERSONELE 150 BİN TL
Program ile işletme sahibinin mesleki birikimlerini aktarması amacıyla yetiştireceği personel için 150 bin liraya kadar nakdi destek sağlanacak. Makine ve teçhizat giderleri için üst limiti 50 bin lira olan bir destek verilecek. Burada desteklenecek makine ve teçhizatın yeni veya en fazla 3 yaşında olmasına bakılacak. Yerli malı makine ve teçhizatta destek oranına yüzde 15 ilave edilmesi söz konusu olacak. Tanıtım ve Pazarlama Desteği kapsamında e-Ticaret sitelerine üyelik ve komisyon bedeli, dijital reklam ve tanıtım, web sayfası tasarımı ve tanıtım filmi olmak üzere toplamda 45 bin liraya kadar destek verilecek. Kuruluş desteği de 5 bin lira olacak.
SON TARİH 22 TEMMUZ
İşletmeler tarafından yapılacak ön başvurular, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 22 Temmuz'a kadar alınacak. Başvuru yapabileceklerin listesi, ilgili işletmelere duyurulacak. KOSGEB, 15 Ağustos-2 Eylül arasında KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden kesin başvuruları alacak.