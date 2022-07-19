Yeni destek programı devreye alındı! Kültür mirası meslekler için 250 bin TL





PERSONELE 150 BİN TL

Program ile işletme sahibinin mesleki birikimlerini aktarması amacıyla yetiştireceği personel için 150 bin liraya kadar nakdi destek sağlanacak. Makine ve teçhizat giderleri için üst limiti 50 bin lira olan bir destek verilecek. Burada desteklenecek makine ve teçhizatın yeni veya en fazla 3 yaşında olmasına bakılacak. Yerli malı makine ve teçhizatta destek oranına yüzde 15 ilave edilmesi söz konusu olacak. Tanıtım ve Pazarlama Desteği kapsamında e-Ticaret sitelerine üyelik ve komisyon bedeli, dijital reklam ve tanıtım, web sayfası tasarımı ve tanıtım filmi olmak üzere toplamda 45 bin liraya kadar destek verilecek. Kuruluş desteği de 5 bin lira olacak.