Uzman ve başöğretmenlik eğitimleri başladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'de ilk kez düzenlenen uzman ve başöğretmenlik eğitim programının başladığını söyledi.
Bakan Özer, "Uzman öğretmenlik eğitim programı 5 Eylül'de sona erecek. Başöğretmenlik eğitim programı ise 19 Eylül'de tamamlanacak" diye konuştu. Resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler MEBBİS şifrelerini, özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler ise e-Devlet şifrelerini kullanarak oba.gov.tr adresi üzerinden söz konusu eğitimlere katılabilecek. Toplam 614 bin 445 öğretmen, uzman ve başöğretmenlik eğitim programlarına katılmaya hak kazandı.
EVLENMEK 200 BİN TL
Bu yaz 1 milyona yakın çift evlilik hazırlığı yapmaya hazırlanırken, yeni ev kurmak isteyenlerin yapacağı harcamanın 200 bin lirayı aştığı hesaplandı.
Evlilik hazırlığı yapanları ev ve düğün masrafı telaşı sardı. Çiftleri en çok zorlayan masrafların arasında salon kiraları yer aldı. 300 kişilik bir düğün 25 bin liradan başlıyor. Düğünün yemekli olması halinde ise 100 bin lirayı geçebiliyor. Salon ve yatak odası takımları 25'er bin, yemek odası 20 bin, oturma odası ise 15 bin liradan başlıyor. Beyaz ve elektronik eşya ise 40 bin lirayı buluyor. Diğer masraflarla toplam rakam 200 bin liraya çıkıyor. Avantajix.com Kurucu Ortağı Güçlü Kayral, pandemide düğünlerin ertelendiğini anımsatarak, "2020'de 488 bin 335, 2021'de 561 bin 710 çift evlendi. Bu yıl 1 milyon çiftin evlenmesi bekleniyor. Bu, sektörü canlandıracak" dedi.
61 BİN LİSELİYE STAJ İMKANI
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yürütülen Ulusal Staj Programı'na bu yıl ilk defa OSB'lerdeki 61 binden fazla mesleki ve teknik lisesi öğrencisi dahil edilirken; Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü sanayicileri programa başvurmaya davet etti. Kütükcü, OSBÜK'ün çalışmaları ile bu yıl ilk kez OSB'lerdeki mesleki ve teknik Anadolu liselerinin ve bu liselerde mesleki eğitim gören 61 bin gencin Ulusal Staj Programı'na dahil edildiğini, bunun hem gençler için hem de işletmeler için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı. (Hazal ATEŞ)