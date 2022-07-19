Uzman ve başöğretmenlik eğitimleri başladı





EVLENMEK 200 BİN TL

Bu yaz 1 milyona yakın çift evlilik hazırlığı yapmaya hazırlanırken, yeni ev kurmak isteyenlerin yapacağı harcamanın 200 bin lirayı aştığı hesaplandı.



Evlilik hazırlığı yapanları ev ve düğün masrafı telaşı sardı. Çiftleri en çok zorlayan masrafların arasında salon kiraları yer aldı. 300 kişilik bir düğün 25 bin liradan başlıyor. Düğünün yemekli olması halinde ise 100 bin lirayı geçebiliyor. Salon ve yatak odası takımları 25'er bin, yemek odası 20 bin, oturma odası ise 15 bin liradan başlıyor. Beyaz ve elektronik eşya ise 40 bin lirayı buluyor. Diğer masraflarla toplam rakam 200 bin liraya çıkıyor. Avantajix.com Kurucu Ortağı Güçlü Kayral, pandemide düğünlerin ertelendiğini anımsatarak, "2020'de 488 bin 335, 2021'de 561 bin 710 çift evlendi. Bu yıl 1 milyon çiftin evlenmesi bekleniyor. Bu, sektörü canlandıracak" dedi.