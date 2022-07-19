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    Uzman ve başöğretmenlik eğitimleri başladı | 19 Temmuz ekonomi haberleri

    614 bin eğitimciye uzman öğretmenlik veya başöğretmenlik yolu açıldı. Bunun için düzenlenen eğitimler de dünden itibaren başladı. Uzman öğretmenlik eğitimleri 5 Eylül’de, başöğretmenlik eğitim programı ise 19 Eylül’de tamamlanacak. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve sizler için derlediğimiz diğer ekonomi haberleri...

    Uzman ve başöğretmenlik eğitimleri başladı

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'de ilk kez düzenlenen uzman ve başöğretmenlik eğitim programının başladığını söyledi.

    Bakan Özer, "Uzman öğretmenlik eğitim programı 5 Eylül'de sona erecek. Başöğretmenlik eğitim programı ise 19 Eylül'de tamamlanacak" diye konuştu. Resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler MEBBİS şifrelerini, özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenler ise e-Devlet şifrelerini kullanarak oba.gov.tr adresi üzerinden söz konusu eğitimlere katılabilecek. Toplam 614 bin 445 öğretmen, uzman ve başöğretmenlik eğitim programlarına katılmaya hak kazandı.



    EVLENMEK 200 BİN TL
    Bu yaz 1 milyona yakın çift evlilik hazırlığı yapmaya hazırlanırken, yeni ev kurmak isteyenlerin yapacağı harcamanın 200 bin lirayı aştığı hesaplandı.

    Evlilik     hazırlığı yapanları ev ve düğün masrafı telaşı sardı. Çiftleri en çok zorlayan masrafların arasında salon kiraları yer aldı. 300 kişilik bir düğün 25 bin liradan başlıyor. Düğünün yemekli olması halinde ise 100 bin lirayı geçebiliyor. Salon ve yatak odası takımları 25'er bin, yemek odası 20 bin, oturma odası ise 15 bin liradan başlıyor. Beyaz ve elektronik eşya ise 40 bin lirayı buluyor. Diğer masraflarla toplam rakam 200 bin liraya çıkıyor. Avantajix.com Kurucu Ortağı Güçlü Kayral, pandemide düğünlerin ertelendiğini anımsatarak, "2020'de 488 bin 335, 2021'de 561 bin 710 çift evlendi. Bu yıl 1 milyon çiftin evlenmesi bekleniyor. Bu, sektörü canlandıracak" dedi.




    61 BİN LİSELİYE STAJ İMKANI
    Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından yürütülen Ulusal Staj Programı'na bu yıl ilk defa OSB'lerdeki 61 binden fazla mesleki ve teknik lisesi öğrencisi dahil edilirken; Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü sanayicileri programa başvurmaya davet etti. Kütükcü, OSBÜK'ün çalışmaları ile bu yıl ilk kez OSB'lerdeki mesleki ve teknik Anadolu liselerinin ve bu liselerde mesleki eğitim gören 61 bin gencin Ulusal Staj Programı'na dahil edildiğini, bunun hem gençler için hem de işletmeler için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı. (Hazal ATEŞ)



        EKŞİ'YE 'ÜST DÜZEY LİDERLİK' ÖDÜLÜ
        Türk         Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Havacılık Strateji Ödülleri'nde (The Airline Strategy Awards) 2022 Yılı Üst Düzey Liderlik Ödülü ile onurlandırıldı. Airline Business ve Korn Ferry'nin iş birliğiyle yapılan bağımsız araştırma, uluslararası hava yolu şirket ve yöneticilerini 6 farklı kategoride değerlendirdi, her kategoride kazananlar bağımsız uzmanların yer aldığı bir panel tarafından belirlendi.

        DOĞALGAZI EN UCUZ ANKARA KULLANDI
        Türkiye Nisan'da 5 ülkeden doğalgaz ithal etti. Boru gazı ithal edilen ülkeler arasında Rusya'nın payı yüzde 46.28 olurken, Azerbaycan'ın payı yüzde 18.04, İran'ın ise yüzde 20.59 oldu. 29 Avrupa ülkesinin başkentlerinde konut doğalgaz fiyatları kıyaslandığında, Nisan'da doğalgazı en pahalı kullanan başkentin 30.76 eurocent/kWh ile Amsterdam olduğu belirlendi. Ankara ise gazı en ucuz kullanan başkent oldu. (Barış ŞİMŞEK)

        TEKNOLOJİ YATIRIMLARINA FİNANSMAN DESTEĞİ
        TURKCELL, küçük ve orta ölçekli işletmelere destek olmak için başlattığı Dijital Dönüşüm Finansmanı ile birçok sektöre fayda sağlıyor. Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, "Financell aracılığıyla Dijital Dönüşüm Finansmanı ile KOBİ'lerin yanı sıra girişimcilerin de teknolojik ihtiyaçlarına uygun hızlı kredi imkanı sunuyoruz" dedi.




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        Haberler Ekonomi Uzman ve başöğretmenlik eğitimleri başladı | 19 Temmuz ekonomi haberleri
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