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    • Ekonomi
    • 19.07.2022 10:38
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    • 19.07.2022 10:38
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    Tahsis numarası nasıl öğrenilir? Tahsis numarası ne demek? SGK e-Devlet Tahsis numarası sorgulama ekranı! SSK - Bağ-Kur emekli maaşları...

    TÜİK Haziran ayı enflasyon oranını açıklandı. Eflasyon Haziran'da aylık 4,95 olurken, yıllık bazda ise 78,6 olarak gerçekleşti. En düşük emekli maaşı da 3.500 TL oldu. Netleşen 6 aylık enflasyon rakamlarına göre en düşük memur maaşı 6.429 liradan 9.109 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı 4.289 liradan 6.077 liraya, esnafta en düşük emekli aylığı 2.948 liradan 4.686 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda maaş 3.292 liradan 4.703 liraya yükseldi. Zamlı emekli maaşları tahsis numarasına göre yatmaya başladı. Peki Tahsis numarası ne demek? Tahsis numarası nasıl öğrenilir?

    Tahsis numarası ne demek?

    Yeni emekli maaşları Temmuz zammıyla birlikte belli oldu. Memur ve emekli maaş farkı ödeme tablosuda açıklandı. Milyonlarca emekli ve memur şimdi zamlı ödemelerini ne zaman alacaklarını araştırıyor. SSK ve BAĞKUR için ödemelerin ayrı günlerde yapılacağı belirtildi. Ödemeler Tahsis numarasının son rakamına göre yapılacak. Peki Tahsis numarası ne demek? Tahsis numarası nasıl öğrenilir?

    TAHSİS NUMARASI NE DEMEK?

    SGK Tahsis Numarası emeklilere ayrı ayrı özel olarak tanımlanmıştır. Bu numaralar emeklilerin maaşının ne zaman alınacağı, ikramiyelerin ne zaman yatacağı konusunda yön gösteriyor.

    TAHSİS NUMARASI NASIL ÖĞRENİLİR?

    Tahsis numaları e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. E Devlet'e giriş yaptıktan sonra SGK'nın hizmetleri arasında evrak takibi sorgulaması ile SGK Tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz.

    Ayrıca www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden Sosyal Sigortalar Kurumunun işlemler menüsünü de kullanabilirsiniz. Bu menüden emeklilik işlemleri seçeneğini tıklayıp evrak takibi ya da evrak sorgulatması yaparak tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz.

    SGK TAHSİS NO SORGULAMA EKRANI

    SGK E-DEVLET SAYFASI

        SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ

        Bağ-Kur emeklisi için ödemeler,

        Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,

        Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde yapılacak.

        SSK emekli maaşları için ödemeler,

        Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

        Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılacak.
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        Haberler Ekonomi Tahsis numarası nasıl öğrenilir? Tahsis numarası ne demek? SGK e-Devlet Tahsis numarası sorgulama ekranı! SSK - Bağ-Kur emekli maaşları...
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