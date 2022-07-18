Tahsis numarası nasıl öğrenilir? Tahsis numarası ne demek? SGK e-Devlet Tahsis numarası sorgulama ekranı! SSK - Bağ-Kur emekli maaşları...

Yeni emekli maaşları Temmuz zammıyla birlikte belli oldu. Memur ve emekli maaş farkı ödeme tablosuda açıklandı. Milyonlarca emekli ve memur şimdi zamlı ödemelerini ne zaman alacaklarını araştırıyor. SSK ve BAĞKUR için ödemelerin ayrı günlerde yapılacağı belirtildi. Ödemeler Tahsis numarasının son rakamına göre yapılacak. Peki Tahsis numarası ne demek? Tahsis numarası nasıl öğrenilir?