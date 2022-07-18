Tahsis numarası nasıl öğrenilir? Tahsis numarası ne demek? SGK e-Devlet Tahsis numarası sorgulama ekranı! SSK - Bağ-Kur emekli maaşları...

Yeni emekli maaşları Temmuz zammıyla birlikte belli oldu. Memur ve emekli maaş farkı ödeme tablosuda açıklandı. Milyonlarca emekli ve memur şimdi zamlı ödemelerini ne zaman alacaklarını araştırıyor. SSK ve BAĞKUR için ödemelerin ayrı günlerde yapılacağı belirtildi. Ödemeler Tahsis numarasının son rakamına göre yapılacak. Peki Tahsis numarası ne demek? Tahsis numarası nasıl öğrenilir?
TAHSİS NUMARASI NE DEMEK?
SGK Tahsis Numarası emeklilere ayrı ayrı özel olarak tanımlanmıştır. Bu numaralar emeklilerin maaşının ne zaman alınacağı, ikramiyelerin ne zaman yatacağı konusunda yön gösteriyor.
TAHSİS NUMARASI NASIL ÖĞRENİLİR?
Tahsis numaları e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. E Devlet'e giriş yaptıktan sonra SGK'nın hizmetleri arasında evrak takibi sorgulaması ile SGK Tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz.
Ayrıca www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden Sosyal Sigortalar Kurumunun işlemler menüsünü de kullanabilirsiniz. Bu menüden emeklilik işlemleri seçeneğini tıklayıp evrak takibi ya da evrak sorgulatması yaparak tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz.
SGK TAHSİS NO SORGULAMA EKRANI