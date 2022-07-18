İç piyasaya 3 milyonluk tatilci dopingi! Kurban Bayramında oteller doldu taştı





"3 MİLYONA YAKIN HAREKET"

Turgut, Türkiye genelinde ağırlıklı olarak Akdeniz ve Ege sahillerinde iç turizmde 3 milyona yakın kişinin seyahat ettiğini kaydetti. Yabancılarla Türklerin tatil reaksiyonlarının farklı olduğuna değinen Ferit Turgut, "Yerli turistin son dakikacı olması hem avantaj hem dezavantaj. Yerli turistin sadece tatil bölgesinde ya da bayramlarda tatil yapma gibi durumu var. O nedenle bunu kombine düşünmek lazım. Bir takım tüketici için yüksek fiyatlar olabiliyor ama bayramdan sonra tatil yapılabileceğinin iç piyasanın farkında olması lazım. Fahiş veya bayram fiyatlarından daha az etkilensinler. Bizim için iç piyasa ciddi bir hareket" dedi.