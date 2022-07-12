Dolar ve eurosu olanlar dikkat! 20 yıl aradan sonra bir ilk

1 dolar, 1 euro olma yolunda ilerlerken dün paritenin gördüğü en düşük 1.0055 oldu. Bu seviyede euro'nun dolar karşısındaki günlük değer kaybı yüzde 1.3 oldu.

Bayram tatili nedeniyle Türkiye piyasası kapalı olsa da doların euro karşısındaki hareketi, uluslararası piyasalardaki işlemlerde TL fiyatına da yansıdı.