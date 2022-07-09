Maaşlara asgari ücret zammı ayarı! Çalışma hayatı hareketlendi

Enflasyon rakamları sonrası asgari ücretin ara yıl zammıyla 5 bin 500 TL'ye çıkarılması çalışma hayatında yeni bir hareketlilik başlattı. Bazı sendikalar işverenleri oluşan yeni şartlar kapsamında görüşme yapmaya çağırırken, görüşmelerin sonuçlarına göre bu işletmelerin atacağı adımlar belli olacak.
İşverenlerin bir bölümü de ara zam çalışmalarını tamamladı. Sendikalar yeniden müzakere gerekçesi olarak 1 Temmuz itibarıyla asgari ücretin brüt 6 bin 471 TL'ye çıkarılmasını gösteriyor. Enflasyonun da son bir yılda yüzde 78.62 arttığına da dikkat çekiliyor. Asgari ücretin temmuz ayındaki ara zamla yüzde 30 oranında artırılması, asgari ücrete yakın ücret alan çalışanlar için de bir düzenleme beklentisini beraberinde getirdi.
Asgari Ücret üzerinde alan çalışanların ücretlerinde bir düzenleme yapılmazsa şu anda 7 milyon civarında olduğu belirtilen asgari ücretli sayısında otomatikman artış olacak. Bu da çalışma hayatında kıdem ve tecrübeye dayalı ücret dengesini bozucu bir etki oluşturacak. Bu nedenle de dengeleri koruyacak bir düzenleme arayışı bulunuyor.