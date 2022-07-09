Maaşlara asgari ücret zammı ayarı! Çalışma hayatı hareketlendi

Akkol asgari ücretin açıklandığı toplantıda "Asgari ücret bir başlangıç ücreti. Esas hedefimiz ortalama ücretin artması olmalı. Bu nedenle belirlenen rakamın üzerine çıkma imkânı olan işletmelerimize, ilave atılabilecek adımları atma çağrısında bulunuyorum. Bu konuya, ülkemiz için, en iyisini hep beraber nasıl yapabiliriz diye bakıyoruz. Çalışanlarımızın refahını ve işletmelerimizin sürdürülebilirliğini en büyük önceliğimiz olarak kabul ediyoruz" çağrısında bulundu.