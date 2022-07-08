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    • Ekonomi
    • 08.07.2022 12:25
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    • 08.07.2022 12:25
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    İstanbul Havalimanı'nda günlük uçuş ve yolcu sayısı rekoru kırılacak

    İstanbul Havalimanı'nda 9 günlük Kurban Bayramı arifesinde yolcu yoğunluğu yaşanıyor. İGA, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tüm önlemleri alırken, bagaj kontrol noktalarına ilave x-ray cihazları ile takviye personel koydu. Açılışından bu yana havalimanında günlük en yüksek uçuş ve yolcu sayısına ulaşılması bekleniyor.

    DHA
    İstanbul Havalimanı rekora hazırlanıyor

    İstanbul Havalimanı'nda bayramın başlangıcıyla birlikte bugün bin 422 uçuş ile yaklaşık 230 bin yolcunun seyahat etmesi planlanıyor.

    230 BİN YOLCU SEYAHAT EDECEK
    İstanbul Havalimanı'nda yaz sezonu yoğunluğuna, bayram tatilcilerinin eklenmesiyle birlikte yolcu hareketliliği yaşanıyor.

    29 Ekim 2018'de açılışı gerçekleştirilen havalimanında bugün uçuş ve yolcu sayısında rekor bekleniyor. İç ve dış hatlarda toplam bin 422 uçuşun gerçekleşmesi, yaklaşık 230 bin yolcunun da seyahat edeceği belirtildi.

    HAVALİMANINA AKIN ETTİLER
    Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil merkezlerinde geçirmek isteyenler erken saatlerden itibaren havalimanına akın etti.

    Yerli ve yabancı yolcular, güvenlik aramalarının ardından giriş yaptıkları terminal içinde havalimanı personeli tarafından yapılan yönlendirmelerle uçuş işlemlerini yaptırırken; bilet ve bagaj için de sıraya girdi. Yurt dışına seyahat edecek yolcular, pasaport kontrolüne yönlendirildi.

    TAKVİYE PERSONEL KOYULDU
    Öte yandan İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tüm önlemleri alırken, özellikle yolcu yoğunluğunun yaşanabileceği bagaj kontrol noktalarına ilave x-ray cihazları ile takviye personel koydu.

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    Haberler Ekonomi İstanbul Havalimanı'nda günlük uçuş ve yolcu sayısı rekoru kırılacak
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