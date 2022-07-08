İstanbul Havalimanı'nda günlük uçuş ve yolcu sayısı rekoru kırılacak

İstanbul Havalimanı'nda bayramın başlangıcıyla birlikte bugün bin 422 uçuş ile yaklaşık 230 bin yolcunun seyahat etmesi planlanıyor.

230 BİN YOLCU SEYAHAT EDECEK

İstanbul Havalimanı'nda yaz sezonu yoğunluğuna, bayram tatilcilerinin eklenmesiyle birlikte yolcu hareketliliği yaşanıyor.

29 Ekim 2018'de açılışı gerçekleştirilen havalimanında bugün uçuş ve yolcu sayısında rekor bekleniyor. İç ve dış hatlarda toplam bin 422 uçuşun gerçekleşmesi, yaklaşık 230 bin yolcunun da seyahat edeceği belirtildi.

HAVALİMANINA AKIN ETTİLER

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil merkezlerinde geçirmek isteyenler erken saatlerden itibaren havalimanına akın etti.