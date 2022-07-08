Dolar, euro, altın, borsa, faiz... Haziranda en çok hangisi kazandırdı? | TÜİK Haziran 2022 reel getiri oranları

Finansal yatırım araçlarının üç aylık reel getiri oranları, Haziran 2022







Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %20,07, TÜFE ile indirgendiğinde ise %9,22 oranıyla yatırımcısına en az kaybettiren yatırım aracı oldu. Aynı dönemde Mevduat faizi (brüt), Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %33,03, TÜFE ile indirgendiğinde ise %23,93 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.