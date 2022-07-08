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    • Ekonomi
    • 08.07.2022 10:31
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    • 08.07.2022 10:35
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    Dolar, euro, altın, borsa, faiz... Haziranda en çok hangisi kazandırdı? | TÜİK Haziran 2022 reel getiri oranları

    Son dakika haberi | TÜİK, Haziran 2022 dönemine ilişkin reel getiri oranlarını açıkladı. Dolar, euro, altın, DİBS, BIST 100 endeksi ve mevduat faizi getirilerinin karşılaştırılmasında en fazla getirinin yüzde 2,95 ile dolarda olduğu açıklandı.

    Haziranda en çok hangisi kazandırdı?

    Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %1,20, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %2,95 oranında Amerikan Dolarında gerçekleşti.

    Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Euro %1,05 oranında reel getiri sağlarken, külçe altın %0,08, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %1,25, BIST 100 endeksi %2,27 ve mevduat faizi (brüt) %5,28 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde Euro %2,80, külçe altın %1,65 ve DİBS %0,47 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, BIST 100 endeksi %0,57 ve mevduat faizi (brüt) %3,64 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

    Finansal yatırım araçlarının aylık reel getiri oranları, Haziran 2022


    BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; TÜFE ile indirgendiğinde %4,19 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise %3,41 oranında yatırımcısına kaybettirdi. Mevduat faizi (brüt), Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %16,75, TÜFE ile indirgendiğinde ise %10,20 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

    Finansal yatırım araçlarının üç aylık reel getiri oranları, Haziran 2022



    Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %20,07, TÜFE ile indirgendiğinde ise %9,22 oranıyla yatırımcısına en az kaybettiren yatırım aracı oldu. Aynı dönemde Mevduat faizi (brüt), Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %33,03, TÜFE ile indirgendiğinde ise %23,93 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

        Finansal yatırım araçlarının altı aylık reel getiri oranları, Haziran 2022



        YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ AMERİKAN DOLARINDA GERÇEKLEŞTİ
        Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde Amerikan doları; TÜFE ile indirgendiğinde %10,46 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise %17,21 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

        Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın %17,25, BIST 100 endeksi %24,89, Euro %27,36, mevduat faizi (brüt) %51,29 ve DİBS %52,28 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın %10,40 ve BIST 100 endeksi %0,21 oranında yatırımcısına kazandırırken; Euro %3,09, mevduat faizi (brüt) %35,02 ve DİBS %36,34 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

        Finansal yatırım araçlarının yıllık reel getiri oranları, Haziran 2022
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        Haberler Ekonomi Dolar, euro, altın, borsa, faiz... Haziranda en çok hangisi kazandırdı? | TÜİK Haziran 2022 reel getiri oranları
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