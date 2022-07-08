Dolar, euro, altın, borsa, faiz... Haziranda en çok hangisi kazandırdı? | TÜİK Haziran 2022 reel getiri oranları

Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %1,20, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %2,95 oranında Amerikan Dolarında gerçekleşti.
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Euro %1,05 oranında reel getiri sağlarken, külçe altın %0,08, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %1,25, BIST 100 endeksi %2,27 ve mevduat faizi (brüt) %5,28 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde Euro %2,80, külçe altın %1,65 ve DİBS %0,47 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, BIST 100 endeksi %0,57 ve mevduat faizi (brüt) %3,64 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.
Finansal yatırım araçlarının aylık reel getiri oranları, Haziran 2022
BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; TÜFE ile indirgendiğinde %4,19 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise %3,41 oranında yatırımcısına kaybettirdi. Mevduat faizi (brüt), Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %16,75, TÜFE ile indirgendiğinde ise %10,20 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
Finansal yatırım araçlarının üç aylık reel getiri oranları, Haziran 2022
Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %20,07, TÜFE ile indirgendiğinde ise %9,22 oranıyla yatırımcısına en az kaybettiren yatırım aracı oldu. Aynı dönemde Mevduat faizi (brüt), Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %33,03, TÜFE ile indirgendiğinde ise %23,93 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.