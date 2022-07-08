Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Yol ve yemek ücretlerinde büyük artış... Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Kararı ile 2022 yılı için belirlenen 17 liralık ulaşım istisnası tutarı yüzde 50 artırılarak 25,5 liraya çıkarıldı. Böylece, hafta sonları çalışılmayan bir işletmede aylık 22 iş günü için çalışanların ulaşım kartlarına 495 liraya kadar yüklenen tutar gelir vergisinden istisna olacak. Bu tutarların fiilen ulaşım kartlarına yüklenmesi ve ulaşım hizmeti veren işletmelerde kullanılması gerekiyor.

BAKAN NEBATİ DE PAYLAŞTI

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yapılan düzenleme ve ücret artışlarıyla çalışanların refah seviyesinin yükseltildiğini açıkladı. Nebati, yemek ve yol paralarında yapılan yeni düzenlemenin 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacağını açıkladı.