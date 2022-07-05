Türkiye ile Somali arasında milyarlarca dolarlık ortaklık! Hidrokarbonda dev iş birliği

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Somali'nin hidrokarbon rezervleri konusunda Türk ve Somali hükümetlerinin iş birliği görüşmeleri yaptığını belirterek "Hidrokarbonda hükümetler arası ortaklık konusunu görüşmeye başladık. Başlangıç aşamasındayız, birlikte çalışıyoruz." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 3-5 Temmuz'da Türkiye'yi ziyaret eden Mahmud, Anadolu Ajansının (AA) sorularını yanıtladı.
Türkiye'nin Somali başta olmak üzere Afrika ile iyi ilişkileri bulunduğunu belirten Mahmud, Türkiye ile Somali ilişkilerinin yeni olmadığını söyledi.
Mahmud, Türkiye ile Osmanlı Devleti'nden başlayan tarihi ilişkilere sahip olduklarını vurgulayarak bu ilişkinin Başkan Erdoğan'ın başbakanlık döneminde Somali'yi ziyaret ettiği zaman yeniden canlandığını dile getirdi.
Erdoğan'ın söz konusu ziyaretinin önemine işaret eden Mahmud, bu ziyaretin ülkesinin dünyaya açılması için fırsat olduğunu belirtti.
Mahmud, "Bundan sonra Türkiye, devlet inşası açısından, insani açıdan, güvenlik açısından ve savunma açısından, teröristlerle mücadele açısından en zor dönemlerde yanımızda oldu. Dolayısıyla bu büyük ülke ve halkının bizim için özel bir anlamı var." ifadesini kullandı.
TERÖRİZMLE MÜCADELEDE TÜRKİYE'NİN VERDİĞİ DESTEK
Ülkesindeki seçimlerin barışçıl şekilde tamamlandığını ve yeni bir döneme girdiklerini kaydeden Mahmud, "Somali'nin seçim sonrası iktidar geçişi her zaman barışçıldır. Bu da Somali devlet kurumlarının ve demokrasisinin olgunlaşmakta olduğunu, olgunluk seviyesini gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.
Karşılaştıkları ciddi zorluğun "terörizm" olduğunu vurgulayan Mahmud, son 15 yıldır terörizmle mücadele ettiklerinin altını çizdi.
Mahmud, terörizmle mücadelede Türkiye'nin verdiği desteğin önemine dikkati çekerek şöyle devam etti: "Çatışma sonrası zorlukların, kırılganlığın ve ekonomik zorlukların üstesinden gelirken teröristler, Somali'nin toparlanmasını daha karmaşık hale getiriyor. Bu, kimin Somali'nin gerçek dostu ve kardeşi olup olmadığını belirlediğimiz bir alandır. Genel olarak dünyaya çok minnettarız, bize destek oldular ama bu destek, her açıdan eşit değildi. Yani temel olarak Türkiye'nin benzersiz olduğu yer burasıdır."
Siyasi istikrarın çok önemli ancak güvenliğin daha da önemli olduğunu vurgulayan Mahmud, Somali'nin bu konuda hızla geliştiğini belirtti.
"TERÖRÜ ORTADAN KALDIRMAK İÇİN SADECE ASKERİ YAKLAŞIMIN İŞE YARAMADIĞINI GÖRDÜK"
Terör örgütü Eş-Şebab ile mücadeleye değinen Mahmud, terörle mücadele konusunda geçmişte bazı politikalar uyguladıklarını ve şimdi bunlardan ders çıkardıklarını söyledi.
Mahmud, uyguladıkları "çevreleme politikasıyla" terör örgütünün komşu ülkelere, kıtaya ve tüm dünyaya yayılmamasını önlediklerini dile getirdi. Bu politikayla Eş-Şebab'ı Somali'de sınırladıklarını kaydeden Mahmud, "Eğer Eş-Şebab bölgeyi ele geçirseydi, etrafa dağılsaydı belki daha tehlikeli olabilirdi." dedi.
İkinci politikalarının Eş-Şebab'ı zayıflatmaya çalışmak olduğunu ve bunun da işe yaradığını vurgulayan Mahmud, buna rağmen bunun da yetersiz olduğunu söyledi.
Tüm bu politikaların askeri olduğuna işaret eden Mahmud, Eş-Şebab ile farklı seviyelerde savaşmak gerektiğinin altını çizdi.
Mahmud, askeri yaklaşımın çok önemli ve temel olduğunu kaydederek "Terörü ortadan kaldırmak için sadece askeri yaklaşımın işe yaramadığını gördük." dedi.