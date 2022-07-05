Brent petrolde düşüş! Benzinde yapılması beklenen zam iptal edildi: İstanbul Ankara İzmir benzin fiyatları





POMPAYA YANSIMAYCAK

Gün içerisinde yarından geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı benzinde 96 kuruş fiyat artışı meydana geldiği ve artışın pompa satış fiyatlarına yansıyacağı belirtilmişti.



Motorin ve LPG'nin fiyatında değişiklik olmayacak.



İSTANBUL'DA BENZİN VE MORORİN FİYATLARI

İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,69, benzinin litresi ise 25,20 liradan satılıyor.

Ankara'da benzin: 25.29 TL

İzmir'de benzin: 25.29 TL