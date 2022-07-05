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    • Ekonomi
    • 05.07.2022 18:24
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    • 05.07.2022 18:24
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    Brent petrolde düşüş! Benzinde yapılması beklenen zam iptal edildi: İstanbul Ankara İzmir benzin fiyatları

    Benzin grubunda 6 Temmuz Çarşamba gününden itibaren 96 kuruş olarak gerçekleşmesi beklenen zam geri çekildi. Peki, İstanbul'da benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar? İşte son durum...

    Benzinde yapılması beklenen zam iptal edildi

    Dün 114,71 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 113,5 dolar seviyesinde tamamladı.

    Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.31 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,43 azalışla 113,01 dolar oldu.

    Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 109,66 dolardan alıcı buldu.



    96 KR ZAM BEKLENİYORDU
    5 Temmuz'u 6 Temmuz'a bağlayan gece benzine beklenen zam iptal edildi.

    Benzine çarşamba gününden itibaren 96 kuruşluk bir zam öngörülüyordu.



    POMPAYA YANSIMAYCAK
    Gün içerisinde yarından geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı benzinde 96 kuruş fiyat artışı meydana geldiği ve artışın pompa satış fiyatlarına yansıyacağı belirtilmişti.

    Motorin ve LPG'nin fiyatında değişiklik olmayacak.

    İSTANBUL'DA BENZİN VE MORORİN FİYATLARI
    İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,69, benzinin litresi ise 25,20 liradan satılıyor.

    Ankara'da benzin: 25.29 TL

    İzmir'de benzin: 25.29 TL
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        Haberler Ekonomi Brent petrolde düşüş! Benzinde yapılması beklenen zam iptal edildi: İstanbul Ankara İzmir benzin fiyatları
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