Bayram ikramiyelerine ilişkin aramalar hız kazandı. Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri geçtiğimiz günlerde belli oldu. Emeklilere Kurban Bayramı öncesinde ikramiyeler verilecek. Emekliler 1.100 TL ikramiye alacak. Peki, Bağkur bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 4B Bağkur Kurban Bayramı ikramiye ödemesi yattı mı, neden yatmadı? 4A 4B 4C ikramiye tahsis no sorgulama!
KİM NE ZAMAN İKRAMİYE ALACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kurban Bayramı Emekli ikramiyelerinin 2-7 Temmuz arasında hesaplara geçeceğini duyurmuştu.
SSK emeklileri 5-6 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklileri 7 Temmuz'da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2-5 Temmuz tarihlerinde bayram ikramiyelerini alabilecekler.
DUL VE YETİMLERDE ÖDEME
Emekliler kendi maaşlarını çekiyorlarsa 1100 lira, dul, yetim maaşı çekiliyorsa da paylarına düşen kısmı kadarını hak edecekler.