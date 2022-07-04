Temmuz zammı ile emekli doktor, hemşire, ebe maaşları ne kadar oldu? 2022 hemşire, doktor, ebe maaşı TEFE TÜFE enflasyon farkı zammı kaç TL?

2022 Temmuz zammı gündemi sonrası hemşire, doktor ve ebe maaşları hakkında araştırmalar hız kazandı. TÜİK tarafından 2022 Haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla belli olan maaşlar hakkında aramalar hız kazandı. Peki, 2022 hemşire, doktor, ebe maaşı TEFE TÜFE enflasyon farkı zammı kaç TL? Temmuz zammı ile emekli doktor, hemşire, ebe maaşları ne kadar oldu? İşte tüm merak edilenler!
HEMŞİRE, DOKTOR, EBE MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
4 Temmuz'da yani bugün hemşire maaşlarına yapılacak zam netleşecek.
HEMŞİRE-EBE- DOKTOR ZAMLI MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATAR?
Hemşire maaş farklarının Temmuz ayının sonunda yada Ağustos ayının başında hesaplara yatması bekleniyor.
OCAK 2022'DE EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI İÇİN SOSYAL REFAH DÜZENLEMESİ YAPILDI
Ocak 2022 sosyal refah düzenlemesi adı altında ek zamların yapılabilmesinin önü açılmıştı. Nitekim o dönemde memur ve memur emeklisi için yüzde 2,5 ek zam yapılmış, en düşük emekli maaşı 1.500 liradan 2.500 liraya çıkarılmıştı.