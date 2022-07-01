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    EPDK lisansı verdi: TOGG ile Türkiye'nin her yeri şarj istasyonuyla dolacak

    Türkiye’nin dört bir yanı şarj istasyonu ağıyla donatılacak. EPDK, Togg Akıllı ve Hızlı Şarj Çözümleri Sanayi ve Ticaret’e şarj ağı işletmeci lisansı verdi.

    Şarj hamlesi

    Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, 2023 yılında yollara çıkmaya hazırlanırken; elektrikli araçlarla ilgili adımlar da atılmaya devam ediliyor.

    Elektrikli araçların hayatımıza girmesiyle EPDK bünyesinde kurulan Enerji Dönüşüm Dairesi de sektörle ortak çalışmalar yapıyor. EPDK'nın şarj altyapısının gelişimi için verdiği şarj ağı işletmeci lisansları ile birlikte elektrikli araç kullanıcıları araçlarını şarj etmede sorun yaşamayacak.

    İSTASYONLAR KURULACAK
    Bu kapsamda EPDK, Togg Akıllı ve Hızlı Şarj Çözümleri Sanayi ve Ticaret'e şarj ağı işletmeci lisansı verdi. Togg'un da aralarında yer aldığı lisans sahibi şirketler ülkeyi boydan boya şarj istasyonları ile donatacak.

        Önümüzdeki dönemde sayısı artacak şarj istasyonları ile Togg dahil birçok elektrikli araç hem şehir içinde hem de şehir dışında rahatlıkla seyahat edebilecek. Önümüzdeki dönemlerde lisansların artması ile birlikte elektrikli araç sahipleri ev, işyeri, istasyonlar, otoparklar gibi birçok noktadan şarj hizmeti alabilecek.

        Elektrikli araçlarla benzin ve dizel yakıtlı araçlara nazaran daha ekonomik bir yolculuk yapılacak.

        FİYATLAR PAYLAŞILACAK
        EPDK'nın geliştirdiği Serbest Erişim Platformu'nun tamamlanmasıyla Togg Akıllı ve Hızlı Şarj Çözümleri Sanayi ve Ticaret ile birlikte lisans alan tüm şirketlerin kurdukları ve işlettikleri halka açık şarj istasyonlarının fiyat, konum, güç, ünite gibi bilgileri platform üzerinden elektrikli araç sahipleri ile paylaşılacak. Bu sayede vatandaşlar diledikleri noktaya sorunsuz ve konforlu bir seyahat gerçekleştirecek.
        BARIŞ ŞİMŞEK

            125 KURUŞ AZ HARCIYOR
            EPDK, şarj istasyonlarında verilen hizmetin fiyatlandırılması ve oluşan yakıt maliyetlerinin dizel ve benzin maliyetleriyle karşılaştırılmasını da yapıyor. Haziran 2022 fiyatlarına göre ortalama şarj fiyatlarına göre, elektrikli aracın AC (22 kW) ünitelerden şarj edildiği durumda km başına yaklaşık olarak dizele göre 114, benzine göre 125 kuruş, DC (50 k W) ünitelerden şarj edildiği durumda ise dizele göre 50, benzine göre 61 kuruş avantaj sağladığı tespit edildi.

            2030'DA 16O BİN İSTASYON
            Mevcutta             Türkiye'de yaklaşık olarak 3 bin 500 civarında şarj ünitesi soketi bulunuyor. Şarj soketi sayılarının, 2023'te 12 bin 500, 2025'te 30 bin, 2030'da da 160 bine ulaşması hedefleniyor.
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            Haberler Ekonomi EPDK lisansı verdi: TOGG ile Türkiye'nin her yeri şarj istasyonuyla dolacak
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