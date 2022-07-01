EPDK lisansı verdi: TOGG ile Türkiye'nin her yeri şarj istasyonuyla dolacak

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, 2023 yılında yollara çıkmaya hazırlanırken; elektrikli araçlarla ilgili adımlar da atılmaya devam ediliyor.
Elektrikli araçların hayatımıza girmesiyle EPDK bünyesinde kurulan Enerji Dönüşüm Dairesi de sektörle ortak çalışmalar yapıyor. EPDK'nın şarj altyapısının gelişimi için verdiği şarj ağı işletmeci lisansları ile birlikte elektrikli araç kullanıcıları araçlarını şarj etmede sorun yaşamayacak.
İSTASYONLAR KURULACAK
Bu kapsamda EPDK, Togg Akıllı ve Hızlı Şarj Çözümleri Sanayi ve Ticaret'e şarj ağı işletmeci lisansı verdi. Togg'un da aralarında yer aldığı lisans sahibi şirketler ülkeyi boydan boya şarj istasyonları ile donatacak.