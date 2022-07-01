EPDK lisansı verdi: TOGG ile Türkiye'nin her yeri şarj istasyonuyla dolacak

125 KURUŞ AZ HARCIYOR

EPDK, şarj istasyonlarında verilen hizmetin fiyatlandırılması ve oluşan yakıt maliyetlerinin dizel ve benzin maliyetleriyle karşılaştırılmasını da yapıyor. Haziran 2022 fiyatlarına göre ortalama şarj fiyatlarına göre, elektrikli aracın AC (22 kW) ünitelerden şarj edildiği durumda km başına yaklaşık olarak dizele göre 114, benzine göre 125 kuruş, DC (50 k W) ünitelerden şarj edildiği durumda ise dizele göre 50, benzine göre 61 kuruş avantaj sağladığı tespit edildi.