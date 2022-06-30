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    • Ekonomi
    • 30.06.2022 12:20
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    • 30.06.2022 12:20
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    Varlık Barışı'nda süre doluyor! Yurt dışında para, altın ve dövizi olanlar dikkat

    Son dakika haberine göre yurt dışında para, altın, döviz, menkul kıymet gibi varlıkları olanların vergi incelemesine girmeden varlıklarını Türkiye'ye getirebilmesinin önünü açan Varlık Barışı uygulamasında süre bugün doluyor.

    Para, altın, dövizi olanlar dikkat! Bugün son gün

    Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını vergi incelemesine tabi olmadan Türkiye'de değerlendirmek üzere başlatılan "Varlık Barışı" uygulamasından yararlanmak için süre bugün sonra eriyor.

    AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, yurt dışındaki varlıklarını Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildiren gerçek ve tüzel kişiler, bunları serbestçe tasarruf edebilecek, vergi dairelerine herhangi bir bildirimde bulunmayacak.

    Bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.

    Bu hükümden faydalanılabilmesi için bildirilen varlıkların 3 ay içinde Türkiye'ye getirilmesi veya ülkedeki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi gerekecek.

    Uygulamadan Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan varlıkları olan mükellefler de yararlanabilecek.

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    Haberler Ekonomi Varlık Barışı'nda süre doluyor! Yurt dışında para, altın ve dövizi olanlar dikkat
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