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    • Ekonomi
    • 29.06.2022 12:17
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    • 29.06.2022 12:17
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    KYK, evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı, işsizlik maaşı bayramdan önce yatacak mı? Hangi maaşlar bayramdan önce yatacak 2022?

    Kurban Bayramı'na kısa süre kaldı. Vatandaşlar bayramdan önce maaşların yatıp yatmayacağını merak edip araştırmaya başladı. Bu kapsamda, "KYK, evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı, işsizlik maaşı bayramdan önce yatacak mı?" sorusu merak ediliyor. Müslüman alemi için son derece önemli olan Kurban Bayramı için geri sayım devam ediyor. Bayrama sayılı günler kala yüz binlerce kişi sosyal destek ödemelerinin ve maaşların erkene alınıp alınmayacağını araştırıyor. Peki, Kurban Bayramı'ndan önce maaşlar yatar mı? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Hangi maaşlar bayramdan önce yatacak?

    Kurban Bayramı'na sayılı günler kala maaşlar hakkında aramalar hız kazandı. Hak sahipleri işsizlik, evde bakım, engelli, 65 yaş aylığı maaşlarının ne zaman yatacağını merak edip araştırıyor. Peki, KYK, evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı, işsizlik maaşı bayramdan önce yatacak mı? Hangi maaşlar bayramdan önce yatacak? İşte merak edilenler!

    İŞŞSİZLİK MAAŞLARI NE ZAMAN YATIYOR?

    İşsizlik maaşı her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için verilen işsizlik ödeneği her ayın 5'inde yatırılıyor.

    İŞSİZLİK MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

    İşsizlik maaşları her ayın 5'inde hesaplara yatırılmaya başlanıyor. İşsizlik maaşları PTT şubelerinden alınıyor. Daha önce bayramlarda işsizlik maaşı ödemeleri öne çekilmiş ve bayramdan önce hesaplara yatırılmıştı. Henüz maaşların erken yatması konu hakkında resmi açıklama yapılmadı.

    KYK, EVDE BAKIM MAAŞI, 65 YAŞ AYLIĞI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

    Ödemelerin erkene çekilmesi konusunda resmi açıklama bulunmuyor.

        KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜNLER?

        1. GÜN: 9 Temmuz 2022 Cumartesi

        2. GÜN: 10 Temmuz 2022 Pazar

        3. GÜN: 11 Temmuz 2022 Pazartesi

        4. GÜN: 12 Temmuz 2022 Salı

        KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

        2022 Yılının Kurban Bayramı tatili şu an için toplam 4 gün görünüyor. Konuya ilişkin yeni karar alınırsa haberimizin içeriğine yazacağız.

        KURBAN BAYRAMI ÖNEMİ NEDİR?

        Kurban Bayramı Hz. Muhammed döneminde de aynı coşku ve sevinç içerisinde kutlanmıştır. Hz. Peygamber sahabeye bayramın ruhunu, manasını anlatarak ve bizzat eda ederek göstermeye çalışmıştır.

        "Kurban" sözcüğü İslami bir terim olarak "Allah'a yaklaşmak, Allah'ın rızasını elde etmeyi" ifade eder. Hz. İbrahim kıssasında da zaten anlatılan tam olarak budur. Kulun, Allah'a teslimiyeti ve tereddütsüz uğruna bir şeyleri feda edebilmesidir.
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        Haberler Ekonomi KYK, evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı, işsizlik maaşı bayramdan önce yatacak mı? Hangi maaşlar bayramdan önce yatacak 2022?
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