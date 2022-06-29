Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan flaş açıklamalar: "Türkiye’ye her saat 10 bine yakın turist geliyor"

Peki bu nasıl oldu? Sabah'ta yer alana habere göre, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy hem turizmin geleceği hem de turizmdeki hikayenin perde arkasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



Pandemi döneminde Türkiye turizmi başarı hikâyesi yazdı. Bu nasıl oldu?

Yaşadığımız coğrafyada krizler eksik olmuyor. Bunlara karşı sektörü bağışıklı hale getirmemiz gerekiyordu. Türkiye'de turizm için her şey var. Deniz, kum, güneş, kültür, gastronomi, doğa, tarih… Doğru planlama, tanıtım ve stratejiyle yeni yol haritasını çizdik. Önce Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nı (TGA) kurduk. Yönetim Kurulu 15 kişiden oluşuyor. 3'ü bakanlık tarafından atanıyor. Diğer 12 üye ise sektör tarafından seçim ile belirleniyor. Daha önce kamu eliyle tanıtım yapılıyordu. Şimdi bağımsız yönetimi olan ve ağırlıklı olarak özel sektör tarafından seçilmiş üyelerden oluşan yönetim kurulu ajansın bütçesini yönetiyor; 'hangi ülkelere', 'ne yoğunlukta' ve 'tanıtıma ne kadar harcama' yapılacağına karar veriyor. Tanıtım faaliyetlerinde de daha esnek ve proaktif hareket ediliyor. Sadece TV reklamlarıyla yani offline medya ile değil, dijital ve sosyal medyayla da yoğun çalışılıyor. Tanıtımda PR faaliyetlerinin ağırlığını önemli ölçüde artırdık, daha da arttıracağız. Pandemide en yoğun ve en etkili tanıtım yapan ülke olduk. Pandeminin hemen başında turizm işletmelerinde Güvenli Turizm Sertifikası'nı hayata geçirdik. Bu dünyada bir ilkti. Hatta birçok ülke 'Bunu nasıl başardınız?' diye sorup, bizi örnek aldı. Pazar çeşitliliğine ağırlık verdik. Ayrıca Türkiye'nin gerek havalimanı gerekse limanlar ve yollar açısından altyapı eksikliği kalmadı. Bugün İstanbul Havalimanı'nda slot sorunu yok. Galataport ile dünyanın dev cruise gemilerini ağırlayabiliyoruz. Türk Hava Yolları gibi bir markamız var. Dünyanın 330 şehrine uçuyor. Uçuş yapılan her nokta artık hedef destinasyonumuz…



Güvenli Turizm Sertifikası programı bitti mi?

"Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" başarıyla uygulanıyor. Bakanlık olarak bir yandan güvenli turizm programını uygularken bir yandan da bu kavrama yeni bir boyut kazandırıyoruz. Dünyada 'sürdürülebilir turizm' kavramı giderek önem kazanan bir unsur. Biz de güvenli turizm sertifikasını ikinci bir aşamaya taşımaya karar verdik ve "Güvenli ve Yeşil Turizm Programı"nı başlattık. Dünyanın önde gelen ve bu konuda otorite olarak kabul edilen akreditasyon kuruluşu olan Global Sustainable Tourism Council ile ocak ayının başında bir anlaşma imzaladık. Türkiye Yeşil Turizm programı ve kriterleri sektör mutabakatının sağlanmasının ardından haziran ayı itibarıyla GSTC tarafından resmi olarak kabul edildi ve yayına alındı. Bu yıl 400'e yakın otelin güvenli turizm yanında Yeşil Turizm Sertifikası'na da sahip olmasını hedefliyoruz.