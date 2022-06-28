Memurların ek ödemesi artıyor! 600 puanlık artış gündemde... Peki hangi alanları etkileyecek? İşte tüm detaylar...

3600 ek gösterge düzenlemesiyle memurların sosyal hak ve yardım tutarı artacak. Ek göstergede 600 puanlık artışla birlikte en yüksek devlet memuru aylığına bağlı ödemeler, gelir kalemleri de yükselecek. Aile, doğum, ölüm, cenaze, yiyecek, giyecek, konut kredisi yardımı, toplu sözleşme ikramiyesi, sosyal denge tazminatı, memura ödül tutarları artacak. Üstün başarı belgesi alan memura en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 200'üne kadar (4 bin 756 lira) ödül verilirken, ek özel hizmet tazminatı, ek ödeme tutarları, kalkınmada öncelikli yörelere göre ödenen ek tazminat, maaşı artıran özel hizmet tazminatı da artacak. Ek gösterge artışıyla en yüksek devlet memuru maaşının artması SGK'da çalışan bazı personelin ilave ödemelerini de artıracak. Sadece birinci derece için değil, tüm derecelerde artış yapılacak. Tazminat ve ek ödeme oranlarının uygulanacağı tutar 2 bin 236 liradan 2 bin 380 liraya çıkacak. Ek gösterge düzenlemesiyle ölüm yardımı tutarı 4 bin 756 liraya yükselecek. Belediyeler, il özel idarelerindeki sosyal denge tazminatı 2 bin 855 liraya yaklaşacak. Ek gösterge artışı aile, doğum, giyecek, toplu sözleşme ikramiyesi, sosyal denge tazminatı kalemlerinin her birine de yansıyacak.