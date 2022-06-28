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    Kurban Bayramı hareketliliği başladı! TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya otellerin gecelik fiyatını açıkladı!

    Kurban Bayramı tatilinde Ege ve Akdeniz kıyılarının öne çıktığını belirten TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, otellerde gecelik fiyatların 800 liradan başladığını söyledi.

    Turizmde çifte bayram

    Okulların tatile girmesi ve yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte iç turizm hareketliliği de başladı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, bayram döneminde Ege ve Akdeniz kıyılarındaki tesislerde gecelik fiyatların 3 yıldızlılarda 800, 4 yıldızlılarda bin 400, 5 yıldızlılarda 2 bin liradan başladığını söyledi.



    YÜZDE 90 DOLULUK
    Bayram döneminde 1 haftalık villa kiralama fiyatlarının da ortalama 15 bin liradan başladığını aktaran Bağlıkaya, "Bayram döneminde çadır, kamp-karavan tatili, butik otel, yat turları ve günübirlik turlar da ilgi görüyor" dedi. Özellikle bu haftadan itibaren rezervasyonların daha da hızlanmasını beklediklerini vurgulayan Bağlıkaya, "Bayramda, popüler destinasyon ve otellerde yüzde 90 civarında doluluk oluşmasını öngörüyoruz" diye konuştu. Bağlıkaya, bayram rezervasyonlarında Ege'de özellikle Bodrum, Kuşadası, Fethiye, Marmaris, Sarıgerme'nin ön plana çıktığını; Akdeniz'de ise Kemer, Alanya, Belek, Lara bölgelerine talep olduğunu dile getirdi. Son dakika rezervasyonlarda ise genellikle yakın bölge tercihlerinin öne çıktığını kaydeden Bağlıkaya, bu çerçevede İstanbul bölgesine yakın Sapanca, Assos, Ayvalık, İzmir bölgesine yakın Kuşadası, Çeşme gibi destinasyonların talep gördüğünü söyledi.



    50 BİN TL KREDİ
    Erken rezervasyondan yararlanamayanlar için kampanyalı rezervasyon fırsatları sunulduğunu da anlatan TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, "Tatil finansmanı noktasında sıkıntı yaşayanlar için 'Tatil Kredisi' uygulamasını devreye almış durumdayız. Bankaya gitmeden seyahat acentelerinin ofisleri ya da online satış platformları üzerinden, 50 bin liraya kadar tatil kredisi başvurusunda bulunulabilecek" dedi. Bağlıkaya, tatil kredisi için uzun vade ve kolay ödeme alternatifleri sunulduğunu kaydederek, "Tatil kredileri 24 aya kadar taksitlendirilebilecek" diye konuştu.



        TATİLZEDE OLMAYIN
        Ticaret Bakanlığı, tatil planlarında görülen artışla birlikte tüketicileri, sahte otel tanıtımlarına, yanıltıcı indirimlere, dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı. Özellikle sosyal medyada tanınmış turizm tesislerinin logo ve isimleri kullanılarak tüketicilerin mağdur edildiği, e-posta ve kısa mesajlar üzerinden cazip tekliflerle dolandırıcılık yapıldığı belirtildi. Dikkat edilmesi gereken noktalar şöyle sıralandı:
        Seyahat acentesi veya turizm tesisinin ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde kayıtlı olup olmadığını sorgulayın.
        Acente veya tesisin internet sitelerinde adres, unvan ve iletişim bilgilerine yer verildiğini, sitelerin ETBİS'e kayıtlı olduğunu kontrol edin.
        Sosyal medya üzerinden yapılan satış yerine seyahat acentelerinin kendi internet sitesini tercih edin.
        Reklam ve tanıtım yanıltıcı ise Reklam Kurulu'na şikayet edin. Mağduriyetler için parasal tutarına göre hakem heyetine ya da tüketici mahkemesine başvurun.

        KESİNTİSİZ İADE HAKKI VAR
        Tüketicinin, paket turun başlamasından en az 30 gün önce bildirmek kaydıyla paket tur sözleşmesini feshetme ve bedeli kesinti yapılmaksızın iade alma hakkı vardır. Fesih bildirimi 30 günden az süre kala yapılıyorsa sözleşmede belirtilmek şartıyla belirli bir oranda kesinti yapılabilir.
        Tüketicinin öngöremediği bir durum veya mücbir sebep halinde ise turun başlamasına 30 günden az zaman kalmış olsa dahi kesinti yapılamaz.

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        Haberler Ekonomi Kurban Bayramı hareketliliği başladı! TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya otellerin gecelik fiyatını açıkladı!
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