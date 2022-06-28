Kurban Bayramı hareketliliği başladı! TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya otellerin gecelik fiyatını açıkladı!





TATİLZEDE OLMAYIN

Ticaret Bakanlığı, tatil planlarında görülen artışla birlikte tüketicileri, sahte otel tanıtımlarına, yanıltıcı indirimlere, dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı. Özellikle sosyal medyada tanınmış turizm tesislerinin logo ve isimleri kullanılarak tüketicilerin mağdur edildiği, e-posta ve kısa mesajlar üzerinden cazip tekliflerle dolandırıcılık yapıldığı belirtildi. Dikkat edilmesi gereken noktalar şöyle sıralandı:

Seyahat acentesi veya turizm tesisinin ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde kayıtlı olup olmadığını sorgulayın.

Acente veya tesisin internet sitelerinde adres, unvan ve iletişim bilgilerine yer verildiğini, sitelerin ETBİS'e kayıtlı olduğunu kontrol edin.

Sosyal medya üzerinden yapılan satış yerine seyahat acentelerinin kendi internet sitesini tercih edin.

Reklam ve tanıtım yanıltıcı ise Reklam Kurulu'na şikayet edin. Mağduriyetler için parasal tutarına göre hakem heyetine ya da tüketici mahkemesine başvurun.



KESİNTİSİZ İADE HAKKI VAR

Tüketicinin, paket turun başlamasından en az 30 gün önce bildirmek kaydıyla paket tur sözleşmesini feshetme ve bedeli kesinti yapılmaksızın iade alma hakkı vardır. Fesih bildirimi 30 günden az süre kala yapılıyorsa sözleşmede belirtilmek şartıyla belirli bir oranda kesinti yapılabilir.

Tüketicinin öngöremediği bir durum veya mücbir sebep halinde ise turun başlamasına 30 günden az zaman kalmış olsa dahi kesinti yapılamaz.

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