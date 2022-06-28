Kurban Bayramı hareketliliği başladı! TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya otellerin gecelik fiyatını açıkladı!

Okulların tatile girmesi ve yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte iç turizm hareketliliği de başladı. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, bayram döneminde Ege ve Akdeniz kıyılarındaki tesislerde gecelik fiyatların 3 yıldızlılarda 800, 4 yıldızlılarda bin 400, 5 yıldızlılarda 2 bin liradan başladığını söyledi.
YÜZDE 90 DOLULUK
Bayram döneminde 1 haftalık villa kiralama fiyatlarının da ortalama 15 bin liradan başladığını aktaran Bağlıkaya, "Bayram döneminde çadır, kamp-karavan tatili, butik otel, yat turları ve günübirlik turlar da ilgi görüyor" dedi. Özellikle bu haftadan itibaren rezervasyonların daha da hızlanmasını beklediklerini vurgulayan Bağlıkaya, "Bayramda, popüler destinasyon ve otellerde yüzde 90 civarında doluluk oluşmasını öngörüyoruz" diye konuştu. Bağlıkaya, bayram rezervasyonlarında Ege'de özellikle Bodrum, Kuşadası, Fethiye, Marmaris, Sarıgerme'nin ön plana çıktığını; Akdeniz'de ise Kemer, Alanya, Belek, Lara bölgelerine talep olduğunu dile getirdi. Son dakika rezervasyonlarda ise genellikle yakın bölge tercihlerinin öne çıktığını kaydeden Bağlıkaya, bu çerçevede İstanbul bölgesine yakın Sapanca, Assos, Ayvalık, İzmir bölgesine yakın Kuşadası, Çeşme gibi destinasyonların talep gördüğünü söyledi.
50 BİN TL KREDİ
Erken rezervasyondan yararlanamayanlar için kampanyalı rezervasyon fırsatları sunulduğunu da anlatan TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, "Tatil finansmanı noktasında sıkıntı yaşayanlar için 'Tatil Kredisi' uygulamasını devreye almış durumdayız. Bankaya gitmeden seyahat acentelerinin ofisleri ya da online satış platformları üzerinden, 50 bin liraya kadar tatil kredisi başvurusunda bulunulabilecek" dedi. Bağlıkaya, tatil kredisi için uzun vade ve kolay ödeme alternatifleri sunulduğunu kaydederek, "Tatil kredileri 24 aya kadar taksitlendirilebilecek" diye konuştu.