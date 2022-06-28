Denetleme Kurumu'nun (BDDK) cuma günü aldığı kararın gerekçesini açıkladı: TL kredi çekip döviz aldılar!





3 ŞART SAĞLANACAK

BDDK'nın aldığı karara göre, 'bağımsız denetime tabi', 'yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığı 15 milyon liranın üzerinde olan' ve 'yabancı para nakdi varlıkların TL karşılığının aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 10'unu aşan' şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmayacak. Herhangi bir şirketin karar kapsamına girmesi için, söz konusu 3 şartın hepsinin birden sağlanması gerekecek. BDDK tarafından dün yapılan açıklamada, bazı şirketlerin, döviz borcu olmamasına hatta döviz pozisyon fazlası bulunmasına rağmen, TL kredi kullanarak döviz aldıkları ve döviz pozisyonu tuttukları aktarılarak, "Yani üretime, istihdama, yatırıma gitmesi gereken uygun koşullu TL ticari kredi kaynakları, gerçek bir ihtiyaç olmadığı halde bazı şirketlerce döviz alımı amacıyla kullanılmaya devam etmektedir" ifadesi kullanıldı.