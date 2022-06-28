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    Denetleme Kurumu'nun (BDDK) cuma günü aldığı kararın gerekçesini açıkladı: TL kredi çekip döviz aldılar!

    Denetleme Kurumu'nun (BDDK) cuma günü aldığı, TL kredi kullanımı için döviz varlıklarına sınır getiren kararın gerkçesini açıkladı. Bazı şirketlerin döviz fazlaları bulunmasına rağmen, TL kredi çekerek dolar aldığını ortaya koydu.

    TL kredi çekip döviz aldılar!

    Denetleme Kurumu'nun (BDDK), cuma günü aldığı kararın ardından gözler firmalara çevrildi. TL kredi kullanımı için döviz varlıklarına sınır getiren kararın dün açıklanan gerekçesi, bazı şirketlerin döviz fazlaları bulunmasına rağmen, TL kredi çekerek dolar aldığını ortaya koydu.



    3 ŞART SAĞLANACAK
    BDDK'nın aldığı karara göre, 'bağımsız denetime tabi', 'yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığı 15 milyon liranın üzerinde olan' ve 'yabancı para nakdi varlıkların TL karşılığının aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 10'unu aşan' şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmayacak. Herhangi bir şirketin karar kapsamına girmesi için, söz konusu 3 şartın hepsinin birden sağlanması gerekecek. BDDK tarafından dün yapılan açıklamada, bazı şirketlerin, döviz borcu olmamasına hatta döviz pozisyon fazlası bulunmasına rağmen, TL kredi kullanarak döviz aldıkları ve döviz pozisyonu tuttukları aktarılarak, "Yani üretime, istihdama, yatırıma gitmesi gereken uygun koşullu TL ticari kredi kaynakları, gerçek bir ihtiyaç olmadığı halde bazı şirketlerce döviz alımı amacıyla kullanılmaya devam etmektedir" ifadesi kullanıldı.



    VATANDAŞ DOLAR SATTI ŞİRKETLER ALDI (MİLYON $)



        TEDBİR SÜRECEK
        Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK kararlarına ilişkin, "Kredi piyasası gelişmelerine yönelik alınan tedbirler hem Türkiye Ekonomi Modelimiz çerçevesindeki selektif kredi yaklaşımımızı hem de finansal istikrarı destekler niteliktedir. Tüm ekonomi kurumlarımızla birlikte birbirini tamamlayıcı ve finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik tedbirler alınmaya devam edilecektir" denildi.



        DOLAR 1 AYIN DİBİNE İNDİ
        BDDK'nın kararı duyurmasının ardından cuma günü yüzde 2.7 gerileyen dolar, dün açılışta yüzde 5'e yakın gerileyerek 16.09 ile 1 ayın en düşük seviyesini gördü. Dolarda cuma günkü 17.37 TL'ye göre düşüş yüzde 7.3'e çıktı. Euro da dün gün içerisinde 17.02 liraya kadar geriledi.

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