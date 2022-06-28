Aldığı sıfır aracın 7 yıl sonra şanzımanı çatladı, mahkeme ise emsal karar verdi!

Adana'da avukat Ömer Uruç'un aldığı otomobilinin 7 yıl sonra şanzımanı çatladı. Firma, 'kullanıcı hatası' dedi ve Uruç'tan 36 bin 865 lira tamir ücreti tahsil etti. Uruç, konuyu yargıya taşıdı ve mahkeme, arızanın üretim hatasından kaynaklı 'gizli ayıp' olduğuna hükmedip 36 bin 865 liranın geri ödenmesine karar verdi. Ayrıca 8 bin lira da 'araç değer kaybı' verilmesi kararlaştırıldı. Uruç, davanın 2 yıl sürdüğünü belirterek, "Bu dava, aracın alımından 9 sene sonra bir ayıp tespitini içerdiği için Türkiye'de ilk" dedi.





UCUZ ET SÜT İÇİN SEFERBERLİK

Tarım Bakanı Vahit Kirişci, hayvancılıkta sürdürülebilirliğin sağlanması, üreticinin korunması, tüketicinin yeterli, sağlıklı gıdaya erişiminin öncelikleri olduğunu belirterek, "Bu çerçevede süt ve besi işletmeleri düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullanımı ve et piyasasının düzenlenmesi gibi pek çok konuda desteklenmeye devam edilecek" dedi. Kirişci, tarıma ayrılan kaynağın 46.4 milyar liralık ek bütçeyle yüzde 80 artırılarak 104 milyar liraya yükseltildiğini söyledi.