Aldığı sıfır aracın 7 yıl sonra şanzımanı çatladı, mahkeme ise emsal karar verdi!

Adana'da avukat Ömer Uruç'un aldığı otomobilinin 7 yıl sonra şanzımanı çatladı. Firma, 'kullanıcı hatası' dedi ve Uruç'tan 36 bin 865 lira tamir ücreti tahsil etti. Uruç, konuyu yargıya taşıdı ve mahkeme, arızanın üretim hatasından kaynaklı 'gizli ayıp' olduğuna hükmedip 36 bin 865 liranın geri ödenmesine karar verdi. Ayrıca 8 bin lira da 'araç değer kaybı' verilmesi kararlaştırıldı. Uruç, davanın 2 yıl sürdüğünü belirterek, "Bu dava, aracın alımından 9 sene sonra bir ayıp tespitini içerdiği için Türkiye'de ilk" dedi.
UCUZ ET SÜT İÇİN SEFERBERLİK
Tarım Bakanı Vahit Kirişci, hayvancılıkta sürdürülebilirliğin sağlanması, üreticinin korunması, tüketicinin yeterli, sağlıklı gıdaya erişiminin öncelikleri olduğunu belirterek, "Bu çerçevede süt ve besi işletmeleri düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullanımı ve et piyasasının düzenlenmesi gibi pek çok konuda desteklenmeye devam edilecek" dedi. Kirişci, tarıma ayrılan kaynağın 46.4 milyar liralık ek bütçeyle yüzde 80 artırılarak 104 milyar liraya yükseltildiğini söyledi.
HİDROJENDE YOL HARİTASI HAZIR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, son dönemde hidrojen teknolojilerinde önemli adımlar atıldığını belirterek, "Türkiye'nin hidrojen teknolojileri yol haritasını yakında kamuoyu ile paylaşacağız. Hidrojen üretimi, depolama, dağıtımı uygulamalarıyla hidrojen kullanımını içeren 5 başlık 50 eylemden oluşan strateji belgemiz, hidrojen değer zinciri oluşturulması yönünde atacağımız adımların yönünü belirleyecek" ifadelerini kullandı.
KARNESİNİ GETİRENE KUMBARA HEDİYE
Halkbank, Kumbara Hesabı ile çocukların ve gençlerin tasarruf alışkanlıklarını artırmak amacıyla 'Karne Senden, Kumbaran Halkbank'tan' kampanyasını hayata geçirdi. Kampanya ile çocuklara hediye vermek isteyen Halkbank, karnesini getirenlere Keloğlan, Karagöz- Hacivat ve Nasreddin Hoca kumbaralarından birini hediye ediyor. Çocuklar, bu kahramanların hikayelerini kumbaraların üzerindeki QR kodunu okutarak dinleyebiliyor.
YEŞİL ENERJİ CEPTE
Yerli akıllı mobil ürünler markası General Mobile, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırmak ve sürdürülebilir bir dünyaya katkı sunmak amacıyla Enerjisa Enerji ile yeni bir iş birliği gerçekleştirdi. General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman, Enerjisa tarafından sağlanan 'Yeşil Enerji' tedariki ile yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerjiyi kullanarak karbon ayak izini azaltıp doğanın korunmasına katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirtti.