ABD'den benzin fiyatlarıyla ilgili vergi hamlesi! Biden "karar aşamasındayız" diyerek duyurdu

Biden, ülkede artan benzin fiyatlarıyla mücadele için benzin vergilerinde geçici vergi muafiyet sağlayıp sağlamayacağının sorulması üzerine, "Bunu değerlendiriyorum. Verilere dayalı bir karar almayı umuyorum. Bu haftanın sonuna kadar bu konuda bir karara varacağız." ifadesini kullandı.

BIDEN'DAN UKRAYNA'NIN AB ÜYELİĞİNE YORUM

Ukrayna'yı ziyaret edip etmeyeceğine ilişkin ise Biden, bunun güvenlik ve ziyaretin sonuçlarının ne kadar olumlu olacağı değerlendirmesine bağlı olacağını belirtti.