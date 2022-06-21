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    • Ekonomi
    • 21.06.2022 10:00
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    • 21.06.2022 10:11
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    ABD'den benzin fiyatlarıyla ilgili vergi hamlesi! Biden "karar aşamasındayız" diyerek duyurdu

    Koronavirüs sonrası dünya genelinde başlayan enerji krizi, Rusya - Ukrayna arasındaki savaş sonrası adeta tavan yaptı. Artan benzin fiyatlarıyla mücadele için ABD Başkanı Joe Biden da harekete geçti. Biden, yakın zamanda federal benzin vergisi için geçici muafiyet ilan edebileceklerini açıkladı.

    ABD’den benzin fiyatlarıyla ilgili sürpriz hamle

    Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte patlak veren akaryakıt krizini kontrol altına almak için alınan önlemlere bir yenisi daha geliyor. Bu kapsamda ABD Başkanı Joe Biden, benzin için geçici vergi muafiyeti verebileceklerini söyledi.

    "BU HAFTANIN SONUNA KADAR KARAR ALACAĞIZ"
    Biden, hafta sonu tatilini geçirmek için gittiği Delaware eyaletinin Rehoboth Beach kentinde sabah yürüyüşü esnasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

    Önceki gün bisikletten düşen Biden'a nasıl olduğu sorulunca, çok iyi olduğu bilgisini paylaştı.

    Biden, ülkede artan benzin fiyatlarıyla mücadele için benzin vergilerinde geçici vergi muafiyet sağlayıp sağlamayacağının sorulması üzerine, "Bunu değerlendiriyorum. Verilere dayalı bir karar almayı umuyorum. Bu haftanın sonuna kadar bu konuda bir karara varacağız." ifadesini kullandı.

    BIDEN'DAN UKRAYNA'NIN AB ÜYELİĞİNE YORUM
    Ukrayna'yı ziyaret edip etmeyeceğine ilişkin ise Biden, bunun güvenlik ve ziyaretin sonuçlarının ne kadar olumlu olacağı değerlendirmesine bağlı olacağını belirtti.

        Biden, gelecek hafta Avrupa'ya yapacağı ziyarette Ukrayna'nın programda olmadığını dile getirdi.

        Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliği başvurusuna ilişkin Biden, "Bu üyeliğin gerçekleşmesi büyük bir olasılık." dedi.

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        Balkan Ninnisi
        Haberler Ekonomi ABD'den benzin fiyatlarıyla ilgili vergi hamlesi! Biden "karar aşamasındayız" diyerek duyurdu
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