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    Milyonlarca emekliyi sevindirecek gelişme: TÜED'den taban aylık teklifi! Emekliye en az 4.253 TL

    Milyonlarca emekli Temmuz zammını ve ek iyileştirmeleri beklerken, TÜED’den ‘En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine yükseltilsin’ teklifi geldi.

    Emekliye en az 4.253 TL

    Temmuz'da tüm emekli maaşları artacak. Ayrıca maaşlarda bir ek iyileştirme yapılması da bekleniyor. Bu kapsamda taban aylıkların artırılması gündemde.

    Çalışmalar devam ederken; Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün'den 'en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi' teklifi geldi.

    Memur ve memur emeklilerinin ek göstergesinde yapılan 600 puanlık artıştan memnuniyet duyduklarını ifade eden Ergün, söz konusu düzenlemenin emekli aylıklarında yaklaşık bin 350 lira, emekli ikramiyesinde ise ortalama 40-50 bin lira artış sağlayacağını vurguladı.

        SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarının benzer şekilde artırılmasını ve 2000 yılı sonrası emekli olanlara intibak verilmesini isteyen Kazım Ergün, şunları söyledi:

        'İNTİBAK YAPILSIN'
        "Memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasındaki emekli aylığı makası her geçen yıl artıyor. Memur emeklileri toplu sözleşme zammının yanında ek zam ve gösterge artışı gibi imkanlardan yararlanırken; SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin aylıkları sadece enflasyon oranında artıyor.

        Emekli aylıklarında eşitliğin sağlanması için intibak olmalı, aylıklara uygulanan yüzdeli zamlar aylığı düşük olanların aleyhine bir uygulamaya dönüştüğü için seyyanen zamlar yapılmalı ve milli gelir artışından emeklilere pay verilmeli."

            BİN 753 TL FARK VAR
            1.5 milyon emeklinin, en düşük emekli aylığı olan 2 bin 500 lirayı aldığını belirten Ergün, sözlerine şöyle devam etti: "Aralık 2002'de 184,25 lira olan asgari ücret, Ocak 2022'ye kadar 23 kat artarak 4 bin 253 liraya yükseldi. Aynı dönemde en düşük emekli aylığı ise 10 kat arttı. 1.5 milyon emeklinin geliri, asgari ücretin bin 753 lira altında. En düşük emekli aylığı ivedilikle asgari ücret seviyesine yükseltilmeli."
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            Haberler Ekonomi Milyonlarca emekliyi sevindirecek gelişme: TÜED'den taban aylık teklifi! Emekliye en az 4.253 TL
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