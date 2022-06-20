Milyonlarca emekliyi sevindirecek gelişme: TÜED'den taban aylık teklifi! Emekliye en az 4.253 TL

BİN 753 TL FARK VAR

1.5 milyon emeklinin, en düşük emekli aylığı olan 2 bin 500 lirayı aldığını belirten Ergün, sözlerine şöyle devam etti: "Aralık 2002'de 184,25 lira olan asgari ücret, Ocak 2022'ye kadar 23 kat artarak 4 bin 253 liraya yükseldi. Aynı dönemde en düşük emekli aylığı ise 10 kat arttı. 1.5 milyon emeklinin geliri, asgari ücretin bin 753 lira altında. En düşük emekli aylığı ivedilikle asgari ücret seviyesine yükseltilmeli."