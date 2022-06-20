Milyonlarca emekliyi sevindirecek gelişme: TÜED'den taban aylık teklifi! Emekliye en az 4.253 TL

Temmuz'da tüm emekli maaşları artacak. Ayrıca maaşlarda bir ek iyileştirme yapılması da bekleniyor. Bu kapsamda taban aylıkların artırılması gündemde.
Çalışmalar devam ederken; Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün'den 'en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi' teklifi geldi.
Memur ve memur emeklilerinin ek göstergesinde yapılan 600 puanlık artıştan memnuniyet duyduklarını ifade eden Ergün, söz konusu düzenlemenin emekli aylıklarında yaklaşık bin 350 lira, emekli ikramiyesinde ise ortalama 40-50 bin lira artış sağlayacağını vurguladı.