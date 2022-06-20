Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0,23 değer kazancıyla 2.539,20 puandan tamamladı





Bankacılık endeksi yüzde 0,19 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,80 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,74 ile ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 3,00 ile metal, ana sanayi oldu.