Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0,23 değer kazancıyla 2.539,20 puandan tamamladı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,87 puan artarken, toplam işlem hacmi 38,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,19 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,80 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,74 ile ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 3,00 ile metal, ana sanayi oldu.
Analistler, küresel pay piyasalarının resesyon endişeleriyle yeni haftaya temkinli bir başlangıç yaptığını belirterek, hafta boyunca önemli merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında olacağını söyledi.