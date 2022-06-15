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    • Ekonomi
    • 15.06.2022 16:42
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    • 15.06.2022 16:44
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    15 Haziran motorine 1, 27 TL zam mı geldi? 1 LT mazot kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin, mazot, LPG zamlı indirimli güncel akaryakıt fiyatları!

    Güncel akaryakıt fiyatları hakkında aramalar hız kazandı. Brent petrol ve dolar kurunda yaşanan değişimlerin ardından akaryakıt fiyatlarında indirim veya zam haberleri geliyor. Araç sürücüleri sosyal medyada dolaşan mazota 1, 27 TL zam geleceği verisini incelemeye başladı. Peki, 15 Haziran motorine 1, 27 TL zam mı geldi? 1 LT mazot kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin, mazot, LPG zamlı indirimli güncel akaryakıt fiyatları!

    takvim.com.tr
    15 Haziran motorine 1, 27 TL zam mı geldi?

    Benzin ve mazot fiyatları hakkında yeni gelişmeler takip ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren, 'mazota zam var mı?' sorusu yoğunluk kazandı. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre, mazota 1,27 TL zam geleceği söyleniyor. Konu hakkında resmi açıklama gelip gelmediği merak edilenler arasında. Peki, 15 Haziran motorine 1, 27 TL zam mı geldi? 1 LT mazot kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin, mazot, LPG zamlı indirimli güncel akaryakıt fiyatları!

    MOTORİNE ZAM GELDİ Mİ?

    Dün gece benzinin litre fiyatına 97 kuruş indirim gelmişti.

    Bugün itibariyle mazota 1,27 TL zam gelirse motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 29,08 TL'ye, Ankara'da 29,19 TL'ye, İzmir'de 29,20 TL'ye yükselecek.

    Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 27,44 TL'ye, Ankara'da 27,55 TL'ye, İzmir'de 27,56 TL'ye satılıyor.

    İşte benzin, motorin ve LPG fiyatları son durum:

    İstanbul Akaryakıt Fiyatları

    İstanbul Benzin litre fiyatı: 27.51 TL

    İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 27.90 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı: 12.42 TL

    Ankara Akaryakıt Fiyatları

    Ankara Benzin litre fiyatı: 27.61 TL

    Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 27.99 TL

    Ankara LPG litre fiyatı 12.44 TL

    Haziran İzmir Akaryakıt Fiyatları

    İzmir Benzin litre fiyatı: 27.61 TL

    İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 28.00 TL

    İzmir LPG litre fiyatı 12.13 TL

        Brent petrolün varil fiyatı 121,62 dolar

        Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 121,62 dolardan işlem görüyor.

        Dün 125,19 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 121,17 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.38 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,37 artışla 121,62 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 119,33 dolardan alıcı buldu.

        Fiyatlardaki yükselişte, arza ilişkin endişeler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesindeki belirsizlikler etkili oldu.

        Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) dün açıklanan aylık petrol piyasası raporunda, küresel petrol üretiminin mayısta bir önceki aya göre günlük 150 bin varil azalarak yaklaşık 98 milyon 750 bin varile gerilediğini bildirdi.

        OPEC, küresel petrol talebine yönelik öngörüsünü de piyasalardaki belirsizliklere işaret ederek sabit tuttu.

        Piyasalar ayrıca, Uluslararası Enerji Ajansının bugün açıklanacak petrol piyasası raporunu bekliyor.

        Fed'in bugün açıklanacak para politikası kararları öncesinde ise her ne kadar para piyasalarında 75 baz puanlık faiz artışı fiyatlansa da Fed'in izleyebileceği farklı seçeneklerinin de olması yatırımcıları temkinli olmaya zorluyor.

        Fed'in çok daha şahin bir duruş sergileme ihtimali ekonomi ve petrol talebine ilişkin endişeleri güçlendiriyor.

        Öte yandan, Çin'de devam eden Kovid-19 salgını endişeleri ve kaldırılan kısıtlamaların yeniden uygulamaya konabileceğine yönelik beklentiler fiyatların yukarı yönlü hareketini kısıtlıyor.

        Amerikan Petrol Enstitüsü öngörüsüne göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 736 bin varil arttı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 200 bin varil azalacağı yönündeydi.

        Piyasalar, ABD Enerji Enformasyon İdaresinin bugün açıklayacağı resmi petrol stok verilerine odaklanıyor.

        Brent petrolde teknik olarak 121,86 ile 123,01 dolar aralığının direnç, 120,71 ile 119,56 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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        Haberler Ekonomi 15 Haziran motorine 1, 27 TL zam mı geldi? 1 LT mazot kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin, mazot, LPG zamlı indirimli güncel akaryakıt fiyatları!
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