Benzin ve mazot fiyatları hakkında yeni gelişmeler takip ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren, 'mazota zam var mı?' sorusu yoğunluk kazandı. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre, mazota 1,27 TL zam geleceği söyleniyor. Konu hakkında resmi açıklama gelip gelmediği merak edilenler arasında. Peki, 15 Haziran motorine 1, 27 TL zam mı geldi? 1 LT mazot kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin, mazot, LPG zamlı indirimli güncel akaryakıt fiyatları!
MOTORİNE ZAM GELDİ Mİ?
Dün gece benzinin litre fiyatına 97 kuruş indirim gelmişti.
Bugün itibariyle mazota 1,27 TL zam gelirse motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 29,08 TL'ye, Ankara'da 29,19 TL'ye, İzmir'de 29,20 TL'ye yükselecek.
Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 27,44 TL'ye, Ankara'da 27,55 TL'ye, İzmir'de 27,56 TL'ye satılıyor.
İşte benzin, motorin ve LPG fiyatları son durum:
İstanbul Akaryakıt Fiyatları
İstanbul Benzin litre fiyatı: 27.51 TL
İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 27.90 TL
İstanbul LPG litre fiyatı: 12.42 TL
Ankara Akaryakıt Fiyatları
Ankara Benzin litre fiyatı: 27.61 TL
Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 27.99 TL
Ankara LPG litre fiyatı 12.44 TL
Haziran İzmir Akaryakıt Fiyatları
İzmir Benzin litre fiyatı: 27.61 TL
İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 28.00 TL
İzmir LPG litre fiyatı 12.13 TL