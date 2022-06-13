13 Haziran büyük kripto çöküşü 2022! Bitcoin, Etherium, Dogecoin, Shiba Inu, Solana neden düşüyor, yükselecek mi? Kripto para yorumları!





ABD VERİLERİ ALTINI DA DESTEKLEMEYE BAŞLADI



ABD'den kötü gelen veriler sonrasında yatırımcılar dolar yerine altını tercih etmeye başladı. Bir süredir ons altın 1850 dolar seviyelerine sıkışmıştı. Geçtiğimiz Cuma günü ons altın 1882 dolar seviyesine kadar hızlı yükseliş göstermişti. Bu da paranın döviz ve kripto yerine altına kaydığını gösteriyor. Altın fiyatları riskli dönemlerde yükseliş hareketi gösterir ve yatırımcılar kendilerini enflasyona karşı altın alarak korumayı tercih eder.

SOĞUK CÜZDANLARDAN ÇIKIŞ YAŞANIYOR

Uzun süredir kullanılmayan hesaplardan çıkış yapılması ve satılması nedeniyle de gerilemeler hız kazanıyor. Son dönemde soğuk cüzdanlardan balinalar büyük miktarlarda Bitcoin çıkışı gerçekleştirdi.

EKONOMİST STEVE HANKE: ABD EKONOMİSİ RESESYONA GİRECEK



John Hopkins Üniversitesi ekonomi profesörlerinden Steve Hanke, yükselen enflasyon nedeniyle ABD ekonomisinin yakında resesyona gireceğini söyledi.

ABD ekonomisi için resesyon ihtimalinin yüzde 65 oranında olduğunu söyleyen Hanke, mevcut durumdan Fed'in sorumlu olduğunu, Koronavirüs pandemisi sürecinde halka dağıtılan bedava paraların önlemlerinin hatalı yönetildiğini belirtti.