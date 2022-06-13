13 Haziran büyük kripto çöküşü 2022! Bitcoin, Etherium, Dogecoin, Shiba Inu, Solana neden düşüyor, yükselecek mi? Kripto para yorumları!

Kripto paralar neden düşüyor? 13 Haziran Bitcoin neden düşüşe geçti? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Son zamanlarda çok fazla ilgi gören ve yatırımlarını katlamak isteyenlerin her gün yakından takip ettiği BTC fiyatları düşüşe devam ediyor. Peki Bitcoin, Etherium, Dogecoin, Shiba Inu, Solana neden düşüyor, yükselecek mi? Kripto para yorumları!
Kripto Para piyasalarının yüzü geçtiğimiz Kasım ayından bu yana gülmüyor. Lider kripto para birimi Bitcoin spekülatif fiyat hareketleriyle bazı dönemdeler 3-5 bin dolarlık sıçrayış gösterse de sonrasında düşüşü daha sert oluyor. Boğa tuzağına düşen yatırımcılar sonrasında ise ayıların satışlarına maruz kalıyorlar. Boğalar piyasada alımı, ayılar ise satışı temsil ediyor.
TARİHİ ZİRVELERDEN İYİCE UZAKLAŞTILAR
Kripto para birimleri geçtiğimiz Kasım ayındaki tarihi zirvelerinden oldukça uzakta seyretmeye başladı. Bitcoin 69 bin dolar Ethereum ise 4865 doları görmüştü.
ABD ENFLASYONU HER ŞEYİ TETİKLİYOR
Hürriyet'in haberine göre, ABD'de enflasyonun 40 yılın üzerine çıkması ve yüzde 8.6'ya ulaşması piyasalarda beklentileri artırdı. ABD Merkez Bankası Fed'in daha yüksek faiz artırımları piyasalarda fiyatlanmaya başladı. ABD ve Avrupa ekonomisinde kısa dönemde alınan enflasyonu dindirmeye yönelik adımlar henüz etkisini göstermedi. ABD'de enflasyon yüzde 8.6 seviyesindeyken faiz sadece yüzde 1 seviyesinde. Başka bir deyişle, Fed faizi artırdığını ve sözlü yönlendirmelerde bulunduğunu açıklasa da reel faiz yüzde 7.6 geride bulunuyor.