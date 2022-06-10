Temmuz'da emekliye ve memura yüzde 35 zam kesinleşti: Sırada Ocak formülü var

En düşük aylık tarım emeklilerinde 2 bin 343, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 41 liraya çıkmış, 2 bin 500 liraya tamamlanmıştı. Yüzde 39.67'lik zam tahminine göre, Temmuz'da en düşük aylık Bağ-Kur tarımda 3 bin 272, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 851 lira olacak. İyileştirmeyle de en düşük ödemenin 3 bin 500-4 bin lira aralığına çıkması bekleniyor.