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    Temmuz'da emekliye ve memura yüzde 35 zam kesinleşti: Sırada Ocak formülü var

    Temmuz’da emeklilere ve memurlara 5 aylık enflasyona göre yüzde 35’i aşan zam kesinleşirken, Haziran enflasyonuyla artış yüzde 39’u aşabilecek. Ek iyileştirmeler için de Ocak formülü gündemde...

    Çığıl Ön Yener
    Emekliye-memura iyileştirme

    Temmuz, milyonlarca memur ve emekli için zam ayı olacak. Maaşlara yasal düzenlemeler kapsamında artış yapılırken, ayrıca ek iyileştirmeler de gündemde.

    Memurlara ve memur emeklilerine Temmuz'da yüzde 7 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Ocak'ta yüzde 5'lik toplu sözleşme artışına yüzde 2.5 puanlık ekleme yapılmış, toplam zam yüzde 30.95'e çıkarılmıştı.

    Bu nedenle fark, ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı üzerinden hesaplanacak. İlk 6 aylık enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı, yüzde 7 zamma ilave edilecek farkı gösterecek.

        Ayrıca Ocak'taki gibi bir ek iyileştirme söz konusu olabilecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise Temmuz'da ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Ayrıca onlar için de ek iyileştirme beklentisi bulunuyor. Ocak'taki gibi bir düzenleme yapılırsa, taban aylık artırılacak.

        ZAM+FARK
        İlk 5 aylık enflasyon yüzde 35.64 çıktı. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 35.64, memurlara ve emeklilerine yüzde 35.14 (yüzde 7 zam+ yüzde 28.14 fark) oluştu.

        Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de Haziran enflasyonu tahmini yüzde 2.97 olarak yer aldı. Bu tahmine göre 6 aylık enflasyon yüzde 39.67 çıkacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 39.67 zam alırken, memurlar ve memur emeklilerinin geliri ise yüzde 7 artış ve yüzde 32.17 enflasyon farkı ile yüzde 39.17 yükselecek.

            Temmuz'da memurlara ve emeklilerine Ocak'taki gibi 2.5 puanlık artış yapılırsa, zam yüzde 41.67'ye çıkabilecek. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde de en düşük ödeme Ocak'ta 2 bin 500 liraya yükseltilmişti.

            En düşük aylık tarım emeklilerinde 2 bin 343, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 41 liraya çıkmış, 2 bin 500 liraya tamamlanmıştı. Yüzde 39.67'lik zam tahminine göre, Temmuz'da en düşük aylık Bağ-Kur tarımda 3 bin 272, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 851 lira olacak. İyileştirmeyle de en düşük ödemenin 3 bin 500-4 bin lira aralığına çıkması bekleniyor.

            SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ
                Etnospor
                Haberler Ekonomi Temmuz'da emekliye ve memura yüzde 35 zam kesinleşti: Sırada Ocak formülü var
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