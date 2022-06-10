Temmuz'da emekliye ve memura yüzde 35 zam kesinleşti: Sırada Ocak formülü var

Temmuz, milyonlarca memur ve emekli için zam ayı olacak. Maaşlara yasal düzenlemeler kapsamında artış yapılırken, ayrıca ek iyileştirmeler de gündemde.
Memurlara ve memur emeklilerine Temmuz'da yüzde 7 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Ocak'ta yüzde 5'lik toplu sözleşme artışına yüzde 2.5 puanlık ekleme yapılmış, toplam zam yüzde 30.95'e çıkarılmıştı.
Bu nedenle fark, ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı üzerinden hesaplanacak. İlk 6 aylık enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı, yüzde 7 zamma ilave edilecek farkı gösterecek.