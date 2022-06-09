Makim Makina halka arz eşit mi, oransal mı? MAKİM hisse borsada ne zaman işlem görecek?

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;

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