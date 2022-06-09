Yatırımcılar tarafından Makim Makina halka arz tarihleri merak edilip araştırılmaya başlandı. Halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilen şirketler arasında Makim Makina yer aldı. Hem halka arz hem de şirket bilgileri merak edilmeye başlandı. Peki MAKİM Makina halka arz ne zaman? Makim Makina halka arz eşit mi, oransal mı? MAKİM hisse borsada ne zaman işlem görecek? İşte tüm merak edilenler!
MAKİM MAKİNA HALKA ARZ EŞİT Mİ, ORANSAL MI?
Halka arz toplama süreci başlayan Makim Makina'nın halka Arz Fiyatı/Aralığı 8,80 TL'dir. Makim Makina halka arz eşit dağıtımdır. Aracı kurum ise Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 'dir.
MAKİM MAKİNA HALKA ARZ BİLGİLERİ
Mevcut Sermaye: 56.000.000
Yeni Sermaye: 56.000.000
Sermaye Artırımı (Bedelli): -
Sermaye Artırımı (Bedelsiz): -
Mevcut Pay Satışı: 18.000.000 (Mevcut ortaklardan KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye ait 18.000.000 TL nominal değerli B grubu paylar halka arza konu edilecektir.)
Ek Pay Satışı: -
Satış Fiyatı: 8,80 (1 TL nominal değerli paylar 8,80 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.)