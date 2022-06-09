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    • Ekonomi
    • 10.06.2022 08:57
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    • 10.06.2022 08:57
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    Makim Makina halka arz eşit mi, oransal mı? MAKİM hisse borsada ne zaman işlem görecek?

    Makim Makina halka arz ne zaman? Makim Makina borsada ne zaman işlem görecek? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Makim Makina halka arz için 9 - 10 Haziran 2022'de talep toplama süreci başlıyor. Yatırımcılar Makim Makina halka arz eşit mi, oransal mı araştırıyor. İşte yatırımcıların merak ettiği sorular ve cevaplar!

    takvim.com.tr
    MAKİM Makina halka arz ne zaman?

    Yatırımcılar tarafından Makim Makina halka arz tarihleri merak edilip araştırılmaya başlandı. Halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunan ve başvurusu kabul edilen şirketler arasında Makim Makina yer aldı. Hem halka arz hem de şirket bilgileri merak edilmeye başlandı. Peki MAKİM Makina halka arz ne zaman? Makim Makina halka arz eşit mi, oransal mı? MAKİM hisse borsada ne zaman işlem görecek? İşte tüm merak edilenler!

    MAKİM MAKİNA HALKA ARZ EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

    Halka arz toplama süreci başlayan Makim Makina'nın halka Arz Fiyatı/Aralığı 8,80 TL'dir. Makim Makina halka arz eşit dağıtımdır. Aracı kurum ise Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 'dir.

    MAKİM MAKİNA HALKA ARZ BİLGİLERİ

    Mevcut Sermaye: 56.000.000
    Yeni Sermaye: 56.000.000
    Sermaye Artırımı (Bedelli): -
    Sermaye Artırımı (Bedelsiz): -
    Mevcut Pay Satışı: 18.000.000 (Mevcut ortaklardan KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye ait 18.000.000 TL nominal değerli B grubu paylar halka arza konu edilecektir.)
    Ek Pay Satışı: -
    Satış Fiyatı: 8,80 (1 TL nominal değerli paylar 8,80 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.)



        MAKİM MAKİNA BAŞVURU YERLERİ
        Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
        Türkiye Halk Bankası A.Ş.
        MAKİM MAKİNA HAKKINDA
        Makim Makine Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin kendi hakkımda bölümünden alıntılanmıştır:

        1982 yılında kendi tasarımı olan dalma elektro erozyon tezgahlarının üretimi ile faaliyetlerine başlayan Makim Makina Teknolojileri San. Tic. A.Ş. sahip olduğu arge ve tasarım odaklı yetişmiş personeli, yenilikçi , çözüm odaklı yaklaşımı ve müşteri memnuniyetiyle sonuçlanan kaliteli ve güvenilir satış ve hizmet anlayışıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

        SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;

        "Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"
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        Haberler Ekonomi Makim Makina halka arz eşit mi, oransal mı? MAKİM hisse borsada ne zaman işlem görecek?
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