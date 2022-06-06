Renault yenilenmiş araç satışı planlıyor

Renault Group Türkiye CEO'su Hakan Doğu, Türkiye'de yenilenmiş araç (fabrika çıkışlı 2. el) satma konusunu araştırdıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz. Fransa'da 'Refactory' dediğimiz sistemle araçları yenileyip yine fabrika garantisiyle tekrardan satmak anlamına geliyor. Son aşamalara geldik, inşallah onu Türkiye'de lanse ederiz.



1 MiLYON ARACI GERi ÇAĞIRACAK



Alman otomobil üreticisi Mercedes- Benz'in, fren sistemini etkiyebilecek bir sorun nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 1 milyon aracını geri çağıracağı bildirildi. Açıklamada, 2004-2015 yıllarında üretilen ML, GL ve R-Class serilerinde (SUV) 'fren güçlendiricinin işlevinin' korozyondan etkilenebileceği belirtildi.