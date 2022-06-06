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    Renault yenilenmiş araç satışı planlıyor

    Renault Group, Türkiye'de yenilenmiş araç (fabrika çıkışlı 2. el) satışı yapmayı planlıyor. Automechanika Istanbul fuarında, açıklamalarda bulunan Renault Group Türkiye CEO'su Hakan Doğu, Türk otomotiv sanayiinin dünyanın en önde gelen otomotiv endüstrilerinden biri olduğunu söyledi.

    Renault yenilenmış araç satışı planlıyor

    Renault Group Türkiye CEO'su Hakan Doğu, Türkiye'de yenilenmiş araç (fabrika çıkışlı 2. el) satma konusunu araştırdıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz. Fransa'da 'Refactory' dediğimiz sistemle araçları yenileyip yine fabrika garantisiyle tekrardan satmak anlamına geliyor. Son aşamalara geldik, inşallah onu Türkiye'de lanse ederiz.

    1 MiLYON ARACI GERi ÇAĞIRACAK

    Alman otomobil üreticisi Mercedes- Benz'in, fren sistemini etkiyebilecek bir sorun nedeniyle dünya genelinde yaklaşık 1 milyon aracını geri çağıracağı bildirildi. Açıklamada, 2004-2015 yıllarında üretilen ML, GL ve R-Class serilerinde (SUV) 'fren güçlendiricinin işlevinin' korozyondan etkilenebileceği belirtildi.

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    Haberler Ekonomi Renault yenilenmiş araç satışı planlıyor
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