Haziran ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 7-8 Haziran evde bakım maaşı yatan iller listesi!

Haziran ayının ilk günlerinden itibaren evde bakım maaşı hakkında aramalar hız kazandı. Her ay düzenli olarak evde bakım maaşı (parası) alan vatandaşlar, evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığını merak ediyor. Evde bakım maaşı yatan iller 7 Haziran Salı gününde de sorgulanıyor. Evlerinde bakıma ihtiyacı olan yaşlı veya engelli kişilere yönelik olarak verilen evde bakım maaşları her ayın farklı günlerinde farklı iller için yatırılıyor. İşte, 7- 8 Haziran evde bakım maaşı yatan iller listesi! Haziran ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
Haziran ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak?
Haziran ayı evde bakım maaşı ödemeleri henüz yatmadı. Açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır...
2022 Evde Bakım Maaşı Şartları Nelerdir?
Güncel evde bakım maaşı alabilmek için belirlenmiş olan şartlar, şöyle sıralanmıştır:
• En az %50 engelli olmak (Evde bakım maaşı almak isteyen kişilerin almış oldukları Sağlık kurulu raporunda mutlaka 'ağır engelli' ibaresinin bulunması gereklidir.)
• Hanedeki kişi sayısına bakılmak sureti ile kişi başına düşen aylık gelirin asgari tutarın üçte ikisinden az olması
• 18 yaşını doldurmamış olan çocuklar için engelli sağlık raporunda 'özel koşul ya da çok özel koşul gerektirir' ibaresi yer alması
• 18 yaşını doldurmuş olan kişilerin sağlık raporunda 'tam bağımlı' ifadesinin yer alması