TAMAMLANDI! 3600 ek gösterge kimlere verilecek son dakika? 6 Haziran Cumhurbaşkanı 3600 ek gösterge açıklaması çalışmaları son durum!

Başkan Erdoğan son dakika açıklamasında, "Çalışan ve emekli memurlarımızla ilgili 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmayı tamamladık ve meclise sunma noktasına getirdik." dedi. Peki, 3600 ek gösterge kimlere verilecek son dakika? 6 Haziran Cumhurbaşkanı 3600 ek gösterge açıklaması çalışmaları son durum!
3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?
Başkan Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar;
"Çalışan ve emekli memurlarımızla ilgili 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmayı tamamladık ve meclise sunma noktasına getirdik.
4 meslek grubunu değil, 5 milyonu aşkın memuru kapsayan düzenlemenin sonuna geldik. Yarın Kabine toplantısı sonrası detayları açıklayacağım."
EK GÖSTERGE NEDİR?
Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.
NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
Son düzenlenen 3600 ek gösterge taslağına göre; ek gösterge değişiklikleri 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak. Yine öğretmenlik meslek kanununda da bu tarih belirlenmişti. Burada da bir eşitlik sağlanmış olacak. Ayrıca yansıtma oranı da müzakereler sonucunda belirlenecek.