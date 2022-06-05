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    • Ekonomi
    • 05.06.2022 15:48
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    • 05.06.2022 15:52
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    TAMAMLANDI! 3600 ek gösterge kimlere verilecek son dakika? 6 Haziran Cumhurbaşkanı 3600 ek gösterge açıklaması çalışmaları son durum!

    3600 ek gösterge çalışmaları hakkında son dakika gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor. Başkan Erdoğan memur ve emeklilerin 4 gözle beklediği 3600 ek gösterge için de açıklama yapan Erdoan Kabine Toplantısını işaret ederek "'Sadece 4 meslek grubu değil tüm memur ve emeklileri kapsayan formülü Kabine sonrası açıklayacağım" dedi. Peki, 3600 ek gösterge kimlere verilecek son dakika? 6 Haziran Cumhurbaşkanı 3600 ek gösterge açıklaması çalışmaları son durum!

    TAMAMLANDI! 3600 ek gösterge kimlere verilecek son dakika?

    Başkan Erdoğan son dakika açıklamasında, "Çalışan ve emekli memurlarımızla ilgili 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmayı tamamladık ve meclise sunma noktasına getirdik." dedi. Peki, 3600 ek gösterge kimlere verilecek son dakika? 6 Haziran Cumhurbaşkanı 3600 ek gösterge açıklaması çalışmaları son durum!

    3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

    Başkan Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar;

    "Çalışan ve emekli memurlarımızla ilgili 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmayı tamamladık ve meclise sunma noktasına getirdik.

    4 meslek grubunu değil, 5 milyonu aşkın memuru kapsayan düzenlemenin sonuna geldik. Yarın Kabine toplantısı sonrası detayları açıklayacağım."

    EK GÖSTERGE NEDİR?

    Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.

    NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

    Son düzenlenen 3600 ek gösterge taslağına göre; ek gösterge değişiklikleri 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak. Yine öğretmenlik meslek kanununda da bu tarih belirlenmişti. Burada da bir eşitlik sağlanmış olacak. Ayrıca yansıtma oranı da müzakereler sonucunda belirlenecek.

        UNVAN - MEVCUT EK GÖSTERGE - YENİ EK GÖSTERGE - MEVCUT EMEKLİ MAAŞI - MEVCUT EMEKLİ İKRAMİYESİ - YENİ EMEKLİ MAAŞI - YENİ EMEKLİ İKRAMİYESİ

        Meslek grupları için yeni ek göstergeler ile birlikte emekli maaşı ve ikramiyeleri şu şekilde:

        GENEL MÜDÜR - 6400 - 6800 - 14.217 - 300.736 - 14.295 - 303.561

        GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - 3600 - 4800 - 9.800 - 247.408 - 10.407 - 269.304

        ÜNİVERSİTE GENEL SEKRETERİ - 3600 - 4300 - 9.310 - 247.408 - 9.447 - 252.352

        ÜNİVERSİTE GENEL SEKRETER YARDIMCISI - 3000 - 4300 - 5.627 - 202.909 - 6.999 - 252.352

        FAKÜLTE SEKRETERİ - 3000 - 3600 - 5.627 - 202.909 - 6.861 - 247.408

        DAİRE BAŞKANI - 3600 - 4300 - 9.310 - 247.408 - 9.447 - 252.352

        ŞUBE MÜDÜRÜ - 2200 - 3600 - 5.471 - 197.258 - 6.861 - 247.408

        KARİYER UZMANLARI - 3600 - 4200 - 9.310 - 247.408 - 9.428 - 251.646

        AVUKAT - 3000 - 3600 - 5.627 - 202.909 - 6.861 - 247.408

        İL MÜDÜRÜ (Ankara - İstanbul - İzmir

        L MÜDÜRÜ - 3000 - 4000 - 5.627 - 202.909 - 6.940 - 250.233

        POLİS - 2200 - 3600 - 5.571 - 200.258 - 6.961 - 250.408

        ÖĞRETMEN - 3000 - 3600 - 5.627 - 202.909 - 6.861 - 247.408

        HEMŞİRE - 2200 - 3600 - 5.471 - 197.258 - 6.861 - 247.408

        r) - 3600 - 4000 - 6.861 - 247.408 - 6.940 - 250.233

        İL MÜDÜRÜ - 3000 - 4000 - 5.627 - 202.909 - 6.940 - 250.233

        POLİS - 2200 - 3600 - 5.571 - 200.258 - 6.961 - 250.408

        ÖĞRETMEN - 3000 - 3600 - 5.627 - 202.909 - 6.861 - 247.408

        HEMŞİRE - 2200 - 3600 - 5.471 - 197.258 - 6.861 - 247.408

        DİN GÖREVLİSİ - 2200 - 3600 - 5.471 - 197.258 - 6.861 - 247.408

        ANKARA-İSTANBUL-İZMİR EMNİYET MÜDÜRLERİ - 4300 - 4800 - 10.037 - 255.352 - 10.507 - 272.304

        1.SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ - 3600 - 4300 - 9.410 - 250.408 - 9.547 - 255.352

        EMNİYET MÜDÜRÜ SIFATNI KAZANMIŞ OLANLAR - 3000 - 3600 - 5.727 - 205.909 - 6.961 - 250.408

        MÜFETTİŞLER - 3600 - 4200 - 9.310 - 247.408 - 9.428 - 251.646

        YÜKSEKOKUL SEKRETERİ - 2200 - 3600 - 5.471 - 197.258 - 6.861 - 247.408

        NOT: EMEKLİ MAAŞLARI 30 HİZMET YILI ÜZERİNDEN HESAPLANMIŞTIR.
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        Haberler Ekonomi TAMAMLANDI! 3600 ek gösterge kimlere verilecek son dakika? 6 Haziran Cumhurbaşkanı 3600 ek gösterge açıklaması çalışmaları son durum!
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