Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle yayınladığı mesajda "Doğayı yok etmekle onun şifacısı olmak arasında yalnızca bir bakış açısı farkı var. Kaybettiklerimizi ikame edebilir, ekosistemlerin korunmasını sağlayabilir ve yeryüzünün yaralarını sarabiliriz" dedi. Emine Erdoğan dünyanın bir yol ayırımında olduğunu belirterek, " İklim değişikliğini tersine çevirebilecek son nesil olma bilinciyle, tabiatla dengeli, ölçülü ve ahenk içindeki bir ilişkiyi yeniden tesis etmeliyiz" dedi. Erdoğan, Sıfır Atık Projesine de dikkat çekti ve "Uluslar arası arenada büyük takdir kazandıran ve ödüllerle taçlanan bu projeyi el birliği ile 2023'te tüm ülkemizde yaygınlaştıracağımıza inanıyorum. Unutmayalım ki evrenin sınırsızlığı içinde yalnızca tek bir dünya var. Onu geleceğe taşımak hepimizin sorumluluğudur." dedi.

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