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    • Ekonomi
    • 03.06.2022 11:16
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    • 03.06.2022 11:16
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    5 aylık enflasyon farkına göre SSK, Bağkur emekli, memur, memur emeklisi zam farkı kaç TL oldu? Emekli memur Temmuz zam oranı ne kadar?

    Emekli memur zammı için geri sayım sürüyor. Zam oranında belirleyici olan TÜİK'in enflasyon hesaplaması büyük önem kazanıyor. Bugün açıklanan enflasyon oranıyla birlikte 5 aylık zam farkı belli oldu. TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranıyla birlikte Ocak - Mayıs dönemine ilişkin enflasyon farkı da netleşti. Peki, 5 aylık enflasyon farkına göre SSK, Bağkur emekli, memur, memur emeklisi zam farkı kaç TL oldu? Emekli memur Temmuz zam oranı ne kadar? İşte Temmuz zammına ilişkin son veriler!

    takvim.com.tr
    Emekli memur Temmuz zam oranı ne kadar?

    Milyonlarca memur emekli, 2022 yılının ikinci yarısında alacağı zam oranını merak ediyor. Enflasyon tahminleri, hem SSK ve Bağ- Kur hem de memur emeklilerinin zam oranının aynı olacağını ortaya koyuyor. TAKVİM, son tahminlere göre emeklilerin ve memurların yılın ikinci yarısından itibaren alacağı maaşları hesapladı. Peki, 5 aylık enflasyon farkına göre SSK, Bağkur emekli, memur, memur emeklisi zam farkı kaç TL oldu? Emekli memur Temmuz zam oranı ne kadar?

    Milyonların gündeminde emekli ve memur zammı haberleri var. Temmuz ayının yaklaşmasıyla beraber memurlar ve emekliler maaş zammı ile ilgili son gelişmeleri de yakından takip etmeye başladı.

    Yılık ilk 4 ayında enflasyon artışı yüzde 31,71 olarak hesaplanmıştı.

    Böylece Ocak-Nisan dönemi arası zam oranı şimdiden yüzde 31,71 oranına ulaşmıştı.

    TÜİK bugün Mayıs 2022 dönemine ait enflasyon oranlarını açıkladı. Yeni oranlarla birlikte emekli ve memur zammında da hesap değişti.

    TÜİK'in açıkladığı mayıs ayı enflasyon oranıyla birlikte 5 aylık zam farkı belli oldu.

    TÜİK tarafından açıklanan mayıs ayı enflasyon oranı yüzde 2,98 oldu.

    5 AYLIK ORAN YÜZDE 35,64 OLDU

    TÜİK'in açıkladığı 5 aylık enflasyon toplamı yüzde 35,64 oldu. Yani şimdiden SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yüzde 35,64 oranında zam oluştu.

        MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?
        Memur ve memur emeklilerinin zam hesabı ise daha farklı yapılıyor.

        Memurlara ve memur emeklilerine ise toplu sözleşme kapsamında yüzde 7 zam ile bu yılın ilk yarısındaki enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

        Yani memur ve memur emeklileri için 5 aylık süreçte yüzde 35,14 oranında zam oranı oluşmuş oldu.

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
        Şu anda 2500 TL olan en düşük emekli maaşı 5 aylık oranda zamlanırsa 3391 TL seviyesine çıkacak.

        KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK? EMEKLİ MEMUR TEMMUZ ZAMMI TABLOSU
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        Etnospor
        Haberler Ekonomi 5 aylık enflasyon farkına göre SSK, Bağkur emekli, memur, memur emeklisi zam farkı kaç TL oldu? Emekli memur Temmuz zam oranı ne kadar?
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