5 aylık enflasyon farkına göre SSK, Bağkur emekli, memur, memur emeklisi zam farkı kaç TL oldu? Emekli memur Temmuz zam oranı ne kadar?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklilerinin zam hesabı ise daha farklı yapılıyor.

Memurlara ve memur emeklilerine ise toplu sözleşme kapsamında yüzde 7 zam ile bu yılın ilk yarısındaki enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

Yani memur ve memur emeklileri için 5 aylık süreçte yüzde 35,14 oranında zam oranı oluşmuş oldu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Şu anda 2500 TL olan en düşük emekli maaşı 5 aylık oranda zamlanırsa 3391 TL seviyesine çıkacak.

KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK? EMEKLİ MEMUR TEMMUZ ZAMMI TABLOSU