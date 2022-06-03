Milyonlarca memur emekli, 2022 yılının ikinci yarısında alacağı zam oranını merak ediyor. Enflasyon tahminleri, hem SSK ve Bağ- Kur hem de memur emeklilerinin zam oranının aynı olacağını ortaya koyuyor. TAKVİM, son tahminlere göre emeklilerin ve memurların yılın ikinci yarısından itibaren alacağı maaşları hesapladı. Peki, 5 aylık enflasyon farkına göre SSK, Bağkur emekli, memur, memur emeklisi zam farkı kaç TL oldu? Emekli memur Temmuz zam oranı ne kadar?
Milyonların gündeminde emekli ve memur zammı haberleri var. Temmuz ayının yaklaşmasıyla beraber memurlar ve emekliler maaş zammı ile ilgili son gelişmeleri de yakından takip etmeye başladı.
Yılık ilk 4 ayında enflasyon artışı yüzde 31,71 olarak hesaplanmıştı.
Böylece Ocak-Nisan dönemi arası zam oranı şimdiden yüzde 31,71 oranına ulaşmıştı.
TÜİK bugün Mayıs 2022 dönemine ait enflasyon oranlarını açıkladı. Yeni oranlarla birlikte emekli ve memur zammında da hesap değişti.
TÜİK'in açıkladığı mayıs ayı enflasyon oranıyla birlikte 5 aylık zam farkı belli oldu.
TÜİK tarafından açıklanan mayıs ayı enflasyon oranı yüzde 2,98 oldu.
5 AYLIK ORAN YÜZDE 35,64 OLDU
TÜİK'in açıkladığı 5 aylık enflasyon toplamı yüzde 35,64 oldu. Yani şimdiden SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yüzde 35,64 oranında zam oluştu.