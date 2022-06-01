Gözler oradaydı! Ek gösterge hangi meslekleri kapsıyor? 3600 ek göstergeden hangi memurlar yararlanacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor?

3600 ek gösterge ile ilgili son gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu çalışanlarının refahını arttırmak için gerekli bütçe çalışmasını bitirdi. Başkan Erdoğan'a sunulacak düzenlemenin hangi meslekleri kapsadığı son dakika açıklandı. Peki, 3600 ek göstergeden hangi memurlar yararlanacak? Ek gösterge hangi meslekleri kapsıyor? Kimler ek göstergeden yararlanacak? İşte tüm detaylar!
KİMLERİ KAPSAYACAK? BELLİ OLDU!
Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu çalışanlarının refahını arttırmak için gerekli bütçe çalışmasını bitirdi. Cumhurbaşkanına sunulacak düzenleme, Polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak.
Milyonlarca kişinin merakla beklediği 3600 ek göstergeçalışması tamamlandı.
İlk görüşme 16 Şubat'ta yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında hükümet temsilcileri ve Memur-Sen yetkilileri ile bir araya geldi.
3600 Ek Gösterge Komisyonu, 16 Mart'ta ise ikinci kez toplandı. Memur-Sen, düzenlemenin tüm memurları kapsamasını istedi.
2200-3600 ve 3600-4800 ek göstergeler arasında yeni kademeler getirilmesini içeren talebini komisyona sundu.
SAAT 14'TE BAŞKAN ERDOĞAN'A SUNULACAK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 3600 ek gösterge çalışmasını saat 14'te Başkan Erdoğan'a sunacak