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    • Ekonomi
    • 02.06.2022 12:42
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    • 02.06.2022 12:42
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    Gözler oradaydı! Ek gösterge hangi meslekleri kapsıyor? 3600 ek göstergeden hangi memurlar yararlanacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor?

    Milyonlarca kişi gündemde 3600 ek göstergede son durum ne, çıkacak mı? Sorusunun yanıtını merak ederek araştırıyor. Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsaması beklenen ve emeklilik ikramiyesi, maaşlarında önemli artışın olmasını bekleyen yüzbinlerce vatandaş son gelişmelerin neler olduğunu merak ediyor. Son dakika habere göre, Cumhurbaşkanına sunulacak düzenlemede hangi mesleklerin kapsama alındığı açıklandı. Ek gösterge hangi meslekleri kapsıyor? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor?

    takvim.com.tr
    3600 ek göstergeden hangi memurlar yararlanacak?

    3600 ek gösterge ile ilgili son gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu çalışanlarının refahını arttırmak için gerekli bütçe çalışmasını bitirdi. Başkan Erdoğan'a sunulacak düzenlemenin hangi meslekleri kapsadığı son dakika açıklandı. Peki, 3600 ek göstergeden hangi memurlar yararlanacak? Ek gösterge hangi meslekleri kapsıyor? Kimler ek göstergeden yararlanacak? İşte tüm detaylar!

    KİMLERİ KAPSAYACAK? BELLİ OLDU!

    Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu çalışanlarının refahını arttırmak için gerekli bütçe çalışmasını bitirdi. Cumhurbaşkanına sunulacak düzenleme, Polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak.

    Milyonlarca kişinin merakla beklediği 3600 ek göstergeçalışması tamamlandı.

    İlk görüşme 16 Şubat'ta yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında hükümet temsilcileri ve Memur-Sen yetkilileri ile bir araya geldi.

    3600 ek gösterge maaşa etkisi nedir? 3600 kimleri kapsayacak? Detaylar belli oldu

    3600 Ek Gösterge Komisyonu, 16 Mart'ta ise ikinci kez toplandı. Memur-Sen, düzenlemenin tüm memurları kapsamasını istedi.

    2200-3600 ve 3600-4800 ek göstergeler arasında yeni kademeler getirilmesini içeren talebini komisyona sundu.

    SAAT 14'TE BAŞKAN ERDOĞAN'A SUNULACAK

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 3600 ek gösterge çalışmasını saat 14'te Başkan Erdoğan'a sunacak

        EK GÖSTERGE NEDİR?

        Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri.

        Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.

        HERKESE EK GÖSTERGE

        Polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşirelerden oluşan 4 meslek başta olmak üzere ek göstergeler yeniden düzenlenirken, ek göstergesi olmayan yardımcı hizmetler sınıfı da çalışma kapsamında alıyor.

        Ek gösterge çalışması ile 4 meslek dışında kalan diğer unvanların ek gösterge rakamlarının 500-800 arası artırılması bekleniyor.

        Genel müdür yardımcısı, üniversite genel sekreter yardımcısı, il, bölge ve şube müdürü gibi bazı unvanlar, görevin önemi ve hiyerarşik yapı dikkate alınarak ek gösterge cetvelinde daha üst gruplara yükseltilecek.

        KAZANÇLARA YANSIYACAK

        Ek gösterge maaşlara yansıyacak ancak en büyük etkiyi emekli aylıkları ve ikramiyelerinde gösterecek.

        30 yıl hizmeti olan hemşire, din görevlisi ve şube müdürünün emekli aylığında, ek göstergesinin 2200'den 3600'e çıkarılmasıyla bin 390 lira artış yaşanacak.

        Aylık tutarı 5 bin 471 liradan 6 bin 861 liraya yükselecek.

        Söz konusu kamu görevlilerinin emekli ikramiyesinde ise 50 bin 150 lira artış ortaya çıkacak.

        Öğretmen ve avukatların ek göstergelerinin 3000'den 3600'e yükselmesiyle de emekli aylıkları bin 234 lira artacak.

        SIRADA SÖZLEŞMELİ VE EYT VAR

        3600 ek gösterge çalışmalarının bu ay tamamlanmasıyla sıra sözleşmeliler ve EYT'liler ile ilgili düzenlemelere gelecek.

        Kamudaki sözleşmeli personele ilişkin çalışmalarda sona yaklaşıldığı duyurulmuştu. Bu da gözleri EYT'ye çeviriyor. Yaz aylarına bu düzenlemelerin damgasını vurması bekleniyor. Bu yıl bitmeden düzenlemenin detayları açıklanabilecek.
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        Haberler Ekonomi Gözler oradaydı! Ek gösterge hangi meslekleri kapsıyor? 3600 ek göstergeden hangi memurlar yararlanacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor?
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