Evlenene 3 destek! Para ve tazminat imkanı... Kim, ne kadar alıyor? İşte tüm detaylar

Devlet evlenenlere pek çok destek sunuyor. Bu destekler arasında çeyiz destekleri ve tazminat hakkı başı çekiyor. Ölüm aylığı alan SSK'lı, Bağ-Kur'lu kız çocuklarına, evlendiklerinde çeyiz yardımı ödeniyor. Bu para, kız çocuğunun aldığı yetim maaşının 24 ile çarpılması ile bulunuyor. Böylece evlenen kız çocuğu 2 yıllık maaşını peşin olarak alıyor. En düşük yetim aylığı 625 lira. Bu tutarda aylık alana, çeyiz parası olarak toplam 15 bin lira veriliyor. Memur yakınlarında ise farklı bir uygulama bulunuyor. 12 maaş tutarında evlenme ikramiyesi ödeniyor. Parayı almak için evlilik cüzdanı ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurmak gerekiyor. Talep için 5 yıllık hak düşürücü süre bulunuyor. Buna dikkat etmek gerekiyor.
İKİ HESAP İMKANI
Evlenecek çiftlerin yardımına çeyiz hesabı da yetişiyor. Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara devlet katkısı veriliyor. Devlet katkısında üst sınır 16 bin 394 lira. 5 yılda 65 bin 576 lira ve üzerinde birikim yapan, 16 bin 394 lira devlet katkısı alabiliyor. Çiftler ayrı ayrı yararlanıp tutarı ikiye katlayabiliyor. Evlendikten sonra 6 ay içinde bankaya başvuran parayı alıyor.
DİLEKÇE VERİN
İşyerinde en az 1 yılı aşan kadın işçiler, evlendikleri tarihten itibaren 1 yıl içinde ayrılıp birikmiş kıdem tazminatını alabiliyor. Bu haktan yararlanmak evliliği gösteren belgenin işverene sunulması, feshin gerekçesinin evlilik olduğunun açıkça belirtilmesi gerekiyor.