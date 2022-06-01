Evlenene 3 destek! Para ve tazminat imkanı... Kim, ne kadar alıyor? İşte tüm detaylar

Devlet evlenenlere pek çok destek sunuyor. Bu destekler arasında çeyiz destekleri ve tazminat hakkı başı çekiyor. Ölüm aylığı alan SSK'lı, Bağ-Kur'lu kız çocuklarına, evlendiklerinde çeyiz yardımı ödeniyor. Bu para, kız çocuğunun aldığı yetim maaşının 24 ile çarpılması ile bulunuyor. Böylece evlenen kız çocuğu 2 yıllık maaşını peşin olarak alıyor. En düşük yetim aylığı 625 lira. Bu tutarda aylık alana, çeyiz parası olarak toplam 15 bin lira veriliyor. Memur yakınlarında ise farklı bir uygulama bulunuyor. 12 maaş tutarında evlenme ikramiyesi ödeniyor. Parayı almak için evlilik cüzdanı ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurmak gerekiyor. Talep için 5 yıllık hak düşürücü süre bulunuyor. Buna dikkat etmek gerekiyor.