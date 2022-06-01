Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 02.06.2022 12:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.06.2022 12:31
    ABONE OL

    2 Haziran Sözleşmelilere kadro son durum ne? Sözleşmelilere kadro verilecek mi? 2022'de sözleşmeli memur kadroya geçecek mi?

    Yüz binlerce sözleşmeli memurun heyecanla beklediği kadro konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Memurlar için önemli düzenlemeler geliyor. 3600 ek gösterge ile memurların maaşlarında artış yaşanacak. Sırada sözleşmelilere kadro meselesi var. Peki, Sözleşmelilere kadro verilecek mi? 2 Haziran Sözleşmelilere kadro son durum ne? 2022'de sözleşmeli memur kadroya geçecek mi? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Sözleşmelilere kadro verilecek mi? 1 Haziran Sözleşmelilere kadro son durum ne?

    3600 ek gösterge meselesinden sonra gözler sözleşmelilere kadro meselesine çevrildi. Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu çalışanlarının refahını arttırmak için bütçe çalışmasını tamamladı. Başkan Erdoğan'a sunulacak düzenleme ile ek gösterge polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak. Şimdi sırada sözleşmelilere kadro ve EYT meselesi var. Sözleşmeli memurlara yönelik kadro müjdesinin verilmesinin ardından, yasanın ne zaman çıkacağı araştırılmaya başlandı. Peki, sözleşmelilere kadro verilecek mi? Sözleşmelilere kadro son durum ne? 2022'de sözleşmeli memur kadroya geçecek mi?

    Milyonlarca kişinin merakla beklediği 3600 ek göstergeçalışması tamamlandı.

    İlk görüşme 16 Şubat'ta yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında hükümet temsilcileri ve Memur-Sen yetkilileri ile bir araya geldi.

    3600 Ek Gösterge Komisyonu, 16 Mart'ta ise ikinci kez toplandı. Memur-Sen, düzenlemenin tüm memurları kapsamasını istedi.

    2200-3600 ve 3600-4800 ek göstergeler arasında yeni kademeler getirilmesini içeren talebini komisyona sundu.

    BAŞKAN ERDOĞAN'A SUNULACAK

    Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu çalışanlarının refahını arttırmak için gerekli bütçe çalışmasını bitirdi. Başkan Erdoğan'a sunulacak düzenleme, polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak.

    SAAT 14'TE BAŞKAN ERDOĞAN'A SUNULACAK

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 3600 ek gösterge çalışmasını saat 14'te Başkan Erdoğan'a sunacak.

        SÖZLEŞMELİ MEMUR NE ZAMAN KADROYA GEÇECEK?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmelilere kadro ile ilgili yapıtğı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "3600 ek gösterge meselesinin çözümünü bu ayın sonu itibarıyla tamamlamış olacağız. Son düzenlemeleri yapacağız. Sözleşmeli meselesi, EYT meselesi de var. Bunlar dosya dosya hepsi önümüzde. Çalışanlarımızı koruyacağız, emekçilerimizi koruyacağız. Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece memurların, işçilerin değil emeklilerle ilgili de çalışmalarımız var."

        MECLİS TOPLANIYOR

        530 bin sözleşmeli memur kadroya geçişin hangi tarihte yapılacağını heyecanla bekliyor. Mayıs sonunda 3600 ek göstergenin yanı sıra 530 bin sözleşmeli memurun kadroya alınması da gündemde olacak.

        FARK ORTADAN KALKIYOR

        Bu çalışma ile birlikte sözleşmeli ile kadrolu memur arasındaki fark ortadan kalkacak. Bu kapsamda terfi ve ücret gibi özlük haklarında fark oluşmayacak.

        SÖZLEŞMELİYE YENİ HAKLAR GELİYOR

        Kamuda 4B'li olarak yani 657 sayılı yasanın 4'üncü maddesinin B bendine göre istihdam edilen sözleşmeli memurların kadroya geçirilmesi ile birlikte tayin, yer değiştirme, görevde yükselme gibi haklara sahip olacaklar. Bununla ilgili çalışma devam ediyor.

        KAMUDA ÇALIŞAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL KİMDİR?

        657 sayılı Devlet memurları Yasası'nın 4. Maddesinin B bendinden sözleşmeli personel şöyle tarif ediliyor:

        "Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Cumhurbaşkanınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde, ihdas edilen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir." Daha sonra yapılan yasal değişiklikler ile başta Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere ihtiyaç duyulan her alanda sözleşmeli personel istihdamı sağlanmıştır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Etnospor
        Haberler Ekonomi 2 Haziran Sözleşmelilere kadro son durum ne? Sözleşmelilere kadro verilecek mi? 2022'de sözleşmeli memur kadroya geçecek mi?
            SON DAKİKA