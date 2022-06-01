2 Haziran Sözleşmelilere kadro son durum ne? Sözleşmelilere kadro verilecek mi? 2022'de sözleşmeli memur kadroya geçecek mi?

SÖZLEŞMELİ MEMUR NE ZAMAN KADROYA GEÇECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmelilere kadro ile ilgili yapıtğı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"3600 ek gösterge meselesinin çözümünü bu ayın sonu itibarıyla tamamlamış olacağız. Son düzenlemeleri yapacağız. Sözleşmeli meselesi, EYT meselesi de var. Bunlar dosya dosya hepsi önümüzde. Çalışanlarımızı koruyacağız, emekçilerimizi koruyacağız. Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece memurların, işçilerin değil emeklilerle ilgili de çalışmalarımız var."

MECLİS TOPLANIYOR

530 bin sözleşmeli memur kadroya geçişin hangi tarihte yapılacağını heyecanla bekliyor. Mayıs sonunda 3600 ek göstergenin yanı sıra 530 bin sözleşmeli memurun kadroya alınması da gündemde olacak.