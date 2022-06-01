2 Haziran Sözleşmelilere kadro son durum ne? Sözleşmelilere kadro verilecek mi? 2022'de sözleşmeli memur kadroya geçecek mi?

3600 ek gösterge meselesinden sonra gözler sözleşmelilere kadro meselesine çevrildi. Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu çalışanlarının refahını arttırmak için bütçe çalışmasını tamamladı. Başkan Erdoğan'a sunulacak düzenleme ile ek gösterge polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak. Şimdi sırada sözleşmelilere kadro ve EYT meselesi var. Sözleşmeli memurlara yönelik kadro müjdesinin verilmesinin ardından, yasanın ne zaman çıkacağı araştırılmaya başlandı. Peki, sözleşmelilere kadro verilecek mi? Sözleşmelilere kadro son durum ne? 2022'de sözleşmeli memur kadroya geçecek mi?
Milyonlarca kişinin merakla beklediği 3600 ek göstergeçalışması tamamlandı.
İlk görüşme 16 Şubat'ta yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında hükümet temsilcileri ve Memur-Sen yetkilileri ile bir araya geldi.
3600 Ek Gösterge Komisyonu, 16 Mart'ta ise ikinci kez toplandı. Memur-Sen, düzenlemenin tüm memurları kapsamasını istedi.
2200-3600 ve 3600-4800 ek göstergeler arasında yeni kademeler getirilmesini içeren talebini komisyona sundu.
BAŞKAN ERDOĞAN'A SUNULACAK
Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu çalışanlarının refahını arttırmak için gerekli bütçe çalışmasını bitirdi. Başkan Erdoğan'a sunulacak düzenleme, polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak.
SAAT 14'TE BAŞKAN ERDOĞAN'A SUNULACAK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 3600 ek gösterge çalışmasını saat 14'te Başkan Erdoğan'a sunacak.