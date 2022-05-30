Özel hastanelerde yeni dönem! Artık bütün sağlık sorunlarında hizmet sunacak

Hükümet, sağlık hizmetlerinde tarihi bir karara imza attı. Sosyal Güvenlik Kurumu'yla (SGK) anlaşmalarını kanser, kalp ameliyatı gibi belli branşlarda sınırlı tutan özel hastaneler, artık migrenden karın ağrısına kadar bütün sağlık sorunlarında hizmet sunacak. SGK sadece belli branşta yapılan anlaşmaları sona erdirirken, tüm vatandaşların sözleşmeli hastanelerden bütün branşlarda eşit şekilde hizmet alması sağlanacak. Kurumdan yapılan açıklamada, "Kısmi branş anlaşmalarının kaldırılmasında hedef, bu hastanelerle olan sözleşmelerin feshi değil tüm vatandaşlarımızın tüm sözleşmeli hastanelerden tüm branşlarda eşit bir şekilde hizmet almasını sağlamaktır" denildi. Sözleşmeleri devam eden sağlık hizmeti sunucularının yeni düzenleme kapsamında 7 Haziran'a kadar başvuruda bulunması gerekiyor.
Hazal ATEŞ
ZİRAAT KATILIM'IN 2023 HEDEFİ 170 ŞUBE
Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, bankanın 29 Mayıs 2015'te kamunun ilk katılım bankası olarak kurulduğunu ve sektöre yeni bir soluk getirdiğini söyledi. Ziraat Katılım'ın yılın ilk çeyreğinde 121.6 milyar lira aktif büyüklükle sektörün ikinci sırasında yer aldığını aktaran Özdemir, "İlk çeyrek itibarıyla fon kullandırımımız 85 milyar liraya ulaştı. Toplanan fonlarda da 97 milyarlık bir büyüklüğe ulaştık. Ziraat Katılım olarak milletin teveccühü ile bundan sonra daha iyi işlere imza atacağız" dedi. Uzun vadede katılım finans sektörünün en büyük aktifine sahip olmayı hedeflediklerini belirten Özdemir, Mayıs sonu itibarıyla 129 olan şube sayısını 2023'te 170'e çıkarmayı ve tüm illerde şubeleşmeyi amaçladıklarını söyledi.
ÇALIŞANA VERGİ İADESİ
Çalışan ile işverenin karşılıklı anlaşarak iş sözleşmesini feshi durumunda kıdem tazminatı tavanına kadar olan kısmı vergiden istisna tutulurken, aşan kısımdan vergi alınıyor. Aynı yılda birden fazla işverenden ücret alanlar eğitim, sağlık, sigorta harcamalarını gider olarak gösterdiklerinde ilave vergi ödemekten kurtuldukları gibi, vergi iadesi alabiliyor. Ayrıca, geçmişte önce işverenle anlaşarak işinden ayrılıp kıdem tazminatı alanlardan yapılan gelir vergisi kesintileri de iade ediliyor. İade alabilmek için dava açmamış olmak, mevcut davalardan vazgeçmek gerekiyor. İkale sözleşmesi, iş güvencesi, iş sonu ve iş kaybı tazminatları, hizmet ödülü ve primi, ek ödeme, ikramiye gibi adlarla yapılan ödemeler de kıdem tazminatı gibi değerlendiriliyor. Bu kapsamda yapılan ödemelerde yıllık kıdem tavanını aşmayan tutar için 27 Mart 2018'den itibaren vergi alınmıyor. Kıdem arttıkça alınacak vergi iadesi yükselirken, 5 yıllık zaman aşımı 2019'dan geriye doğru hesaplanıyor. Daha önce hiç dava açmayıp dilekçe verenler en fazla 2014'e kadar olan dönem için iade alabiliyor. Karşılıklı sonlandırma sözleşmesinde işten ayrılma nedeniyle verildiği açık olan ödemenin bordroda prim, ikramiye, iyi niyet ödemesi, bonus görünmesi kesilen verginin iadesine engel teşkil etmiyor.
DAVA AÇANA ZAMAN AŞIMI YOK
Kıdem tazminatımdan vergi kesilip kesilmediğini nasıl öğrenebilirim? Ayrıldığınız işyerinin muhasebesinden öğrenebilirsiniz. Vergide zaman aşımı vergiyi doğuran işlemi izleyen takvim yılından itibaren 5 yıl sonra doluyor. Bu süre aşılsa dahi daha önce vergi iadesi için dava açanlar açısından zaman aşımı işlemiyor.
Hazal ATEŞ