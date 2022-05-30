Özel hastanelerde yeni dönem! Artık bütün sağlık sorunlarında hizmet sunacak





1 YILDA 563 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'un simgelerinden Çamlıca Kulesi'nin 1 yılda 563 bin kişiyi ağırladığını söyledi. Çamlıca Kulesi'ne Ramazan Bayramı'nda 19 bin 176 kişinin ziyarette bulunduğunu, 4 Mayıs'ta 7 bin 821 kişiyle günlük ziyaretçi rekoru kırıldığını aktaran Karaismailoğlu, "Çamlıca Kulesi'nin uzunluğu 369 metre, deniz seviyesinden yüksekliği ise 587 metre" dedi.



HAKSIZ FİYAT ARTIŞINA SIKI DENETİM

Ticaret Bakanlığı bünyesinde kurulan 'ALO 175 Çağrı Merkezi'ne geçen yıl 476 bin 650, bu yılın ilk 5 ayında 121 bin 684 çağrı geldi. İhbar ve şikayetlerin çoğu ayıplı mal ve hizmetler ile haksız fiyat artışları üzerine oldu. Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni Dilber, haksız fiyat artışı ile ilgili şikayette, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından detaylı inceleme yapıldıktan sonra işletmelere idari para cezası uygulandığını söyledi.



ŞEKER STOKÇUNUN ELİNDE KALACAK

Bu yıl stokçuların şeker fiyatları üzerinden oynadığı oyun arı üreticisini sıkıntıya soktu. Bu hafta Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 400 bin ton şeker ithalat izninin verilmesi ise piyasayı rahatlattı. TAHAP Genel Başkanı Mustafa Sarıoğlu, "Geçtiğimiz hasat döneminden bu yana şeker ihtiyacında kendi kendine yeten Türkiye'de fiyatlar stokçular yüzünden tavan yaptı. Şubat ayında 20 bin ton şeker ithalatı için izin başvurusunda bulunmuştuk" dedi. Sarıoğlu, ithalat izni müracaatını yenileyerek, bu kez 50 bin ton başvuruda bulunacaklarını söyledi.

Barış ŞİMŞEK



MESLEKİ EĞİTİMDE BÜYÜK BAŞARI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), mesleki eğitim merkezlerinde yıl sonuna kadar 1 milyon öğrenci hedefinin yarısına 5 ayda ulaşıldığını açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "25 Aralık 2021'de yapılan değişikliklerden sonra mesleki eğitim merkezlerine ilgi inanılmaz derecede arttı. Bu merkezlerdeki öğrenci sayısında 5 ay gibi kısa sürede, yüzde 300'ü aşkın bir oranda artış kaydedildi. 159 bin olan çırak, kalfa sayısı şu anda 500 bini aştı. 2022'nin sonuna kadar 1 milyon gencimizi bu mesleki eğitim merkezleri ile buluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

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