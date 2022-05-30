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    Özel hastanelerde yeni dönem! Artık bütün sağlık sorunlarında hizmet sunacak

    SGK’yla anlaşmalarını kanser, kalp ameliyatı gibi belli branşlarda sınırlı tutan özel hastaneler, artık bütün sağlık sorunlarında hizmet sunacak. İşte sizler için derlediğimiz 30 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Özel hastanelerde yeni dönem

    Hükümet, sağlık hizmetlerinde tarihi bir karara imza attı. Sosyal Güvenlik Kurumu'yla (SGK) anlaşmalarını kanser, kalp ameliyatı gibi belli branşlarda sınırlı tutan özel hastaneler, artık migrenden karın ağrısına kadar bütün sağlık sorunlarında hizmet sunacak. SGK sadece belli branşta yapılan anlaşmaları sona erdirirken, tüm vatandaşların sözleşmeli hastanelerden bütün branşlarda eşit şekilde hizmet alması sağlanacak. Kurumdan yapılan açıklamada, "Kısmi branş anlaşmalarının kaldırılmasında hedef, bu hastanelerle olan sözleşmelerin feshi değil tüm vatandaşlarımızın tüm sözleşmeli hastanelerden tüm branşlarda eşit bir şekilde hizmet almasını sağlamaktır" denildi. Sözleşmeleri devam eden sağlık hizmeti sunucularının yeni düzenleme kapsamında 7 Haziran'a kadar başvuruda bulunması gerekiyor.
    Hazal ATEŞ



    ZİRAAT KATILIM'IN 2023 HEDEFİ 170 ŞUBE
    Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, bankanın 29 Mayıs 2015'te kamunun ilk katılım bankası olarak kurulduğunu ve sektöre yeni bir soluk getirdiğini söyledi. Ziraat Katılım'ın yılın ilk çeyreğinde 121.6 milyar lira aktif büyüklükle sektörün ikinci sırasında yer aldığını aktaran Özdemir, "İlk çeyrek itibarıyla fon kullandırımımız 85 milyar liraya ulaştı. Toplanan fonlarda da 97 milyarlık bir büyüklüğe ulaştık. Ziraat Katılım olarak milletin teveccühü ile bundan sonra daha iyi işlere imza atacağız" dedi. Uzun vadede katılım finans sektörünün en büyük aktifine sahip olmayı hedeflediklerini belirten Özdemir, Mayıs sonu itibarıyla 129 olan şube sayısını 2023'te 170'e çıkarmayı ve tüm illerde şubeleşmeyi amaçladıklarını söyledi.



    ÇALIŞANA VERGİ İADESİ
    Çalışan ile işverenin karşılıklı anlaşarak iş sözleşmesini feshi durumunda kıdem tazminatı tavanına kadar olan kısmı vergiden istisna tutulurken, aşan kısımdan vergi alınıyor. Aynı yılda birden fazla işverenden ücret alanlar eğitim, sağlık, sigorta harcamalarını gider olarak gösterdiklerinde ilave vergi ödemekten kurtuldukları gibi, vergi iadesi alabiliyor. Ayrıca, geçmişte önce işverenle anlaşarak işinden ayrılıp kıdem tazminatı alanlardan yapılan gelir vergisi kesintileri de iade ediliyor. İade alabilmek için dava açmamış olmak, mevcut davalardan vazgeçmek gerekiyor. İkale sözleşmesi, iş güvencesi, iş sonu ve iş kaybı tazminatları, hizmet ödülü ve primi, ek ödeme, ikramiye gibi adlarla yapılan ödemeler de kıdem tazminatı gibi değerlendiriliyor. Bu kapsamda yapılan ödemelerde yıllık kıdem tavanını aşmayan tutar için 27 Mart 2018'den itibaren vergi alınmıyor. Kıdem arttıkça alınacak vergi iadesi yükselirken, 5 yıllık zaman aşımı 2019'dan geriye doğru hesaplanıyor. Daha önce hiç dava açmayıp dilekçe verenler en fazla 2014'e kadar olan dönem için iade alabiliyor. Karşılıklı sonlandırma sözleşmesinde işten ayrılma nedeniyle verildiği açık olan ödemenin bordroda prim, ikramiye, iyi niyet ödemesi, bonus görünmesi kesilen verginin iadesine engel teşkil etmiyor.

    DAVA AÇANA ZAMAN AŞIMI YOK
    Kıdem tazminatımdan vergi kesilip kesilmediğini nasıl öğrenebilirim? Ayrıldığınız işyerinin muhasebesinden öğrenebilirsiniz. Vergide zaman aşımı vergiyi doğuran işlemi izleyen takvim yılından itibaren 5 yıl sonra doluyor. Bu süre aşılsa dahi daha önce vergi iadesi için dava açanlar açısından zaman aşımı işlemiyor.
    Hazal ATEŞ



        YATA BAK
        Coronavirüs pandemisiyle yıldızı parlayan yat turizmi, bu yazı da zirvede geçirmeye hazırlanıyor. Yoğun ilgi fiyatlara da yansıyor. Özellikle zenginlere yönelik süper yatların kiraları dudak uçuklatıyor. Ünlü yatların haftalık kiraları bile servet ediyor. Kimi zenginler kendi yatlarını kullanırken, kimileri de kiralama yoluna gidiyor. İşte zenginlerin dünyaca ünlü süper yatları bu yaz kiralamak için haftalık ödeyeceği en düşük tutarlar:
        Flying Fox: 3 milyon euro
        Octopus: 2.2 milyon dolar
        Dream: 2 milyon euro
        Lana: 1.8 milyon euro
        Victorious: 1.3 milyon dolar
        Phoenix 2: 1.04 milyon dolar
        RoMEA: 1.03 milyon dolar



        FAHİŞ KİRAYA KARŞI 5 TEKLİF
        Hükümet, kiralardaki artışların ardından hem kiracıları hem de ev sahiplerini koruyan düzenleme için harekete geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sektör temsilcilerinden de görüş istedi. Sektörden, TÜFE 12 aylık değişim oranının sabit tutulması, bölge kira rayicinin belirlenmesi, ofis alanlarının konuta dönüştürülmesi, TOKİ'nin kiralama eksenli sosyal konut üretmesi ve kira sınırlaması çalışmasının geçici olması önerisi geldi. Bakanlıkla önerilerini paylaşan Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, "Kira sınırlaması çalışması geçici olmalı. TÜFE 12 aylık değişim oranı sabit oranda tutulabilir. Bölge kira rayici belirlenebilir. Kiralama şartlı olarak ofis alanlarının konuta dönüştürülmesi çalışması yapılarak 25 bin konut üretilebilir. TOKİ satmak üzerine değil, kiralama eksenli sosyal konut üretmeli" dedi.
        TÜFE 12 aylık değişim oranı sabit tutulmalı
        Bölge kira rayici belirlenmeli
        Ofis alanları konuta dönüştürülmeli
        TOKİ kiralama eksenli sosyal konut üretilmeli
        Kira sınırlaması çalışması geçici olmalı
        Hazal ATEŞ



        1 YILDA 563 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ
        Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'un simgelerinden Çamlıca Kulesi'nin 1 yılda 563 bin kişiyi ağırladığını söyledi. Çamlıca Kulesi'ne Ramazan Bayramı'nda 19 bin 176 kişinin ziyarette bulunduğunu, 4 Mayıs'ta 7 bin 821 kişiyle günlük ziyaretçi rekoru kırıldığını aktaran Karaismailoğlu, "Çamlıca Kulesi'nin uzunluğu 369 metre, deniz seviyesinden yüksekliği ise 587 metre" dedi.

        HAKSIZ FİYAT ARTIŞINA SIKI DENETİM
        Ticaret Bakanlığı bünyesinde kurulan 'ALO 175 Çağrı Merkezi'ne geçen yıl 476 bin 650, bu yılın ilk 5 ayında 121 bin 684 çağrı geldi. İhbar ve şikayetlerin çoğu ayıplı mal ve hizmetler ile haksız fiyat artışları üzerine oldu. Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni Dilber, haksız fiyat artışı ile ilgili şikayette, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından detaylı inceleme yapıldıktan sonra işletmelere idari para cezası uygulandığını söyledi.

        ŞEKER STOKÇUNUN ELİNDE KALACAK
        Bu yıl stokçuların şeker fiyatları üzerinden oynadığı oyun arı üreticisini sıkıntıya soktu. Bu hafta Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 400 bin ton şeker ithalat izninin verilmesi ise piyasayı rahatlattı. TAHAP Genel Başkanı Mustafa Sarıoğlu, "Geçtiğimiz hasat döneminden bu yana şeker ihtiyacında kendi kendine yeten Türkiye'de fiyatlar stokçular yüzünden tavan yaptı. Şubat ayında 20 bin ton şeker ithalatı için izin başvurusunda bulunmuştuk" dedi. Sarıoğlu, ithalat izni müracaatını yenileyerek, bu kez 50 bin ton başvuruda bulunacaklarını söyledi.
        Barış ŞİMŞEK

        MESLEKİ EĞİTİMDE BÜYÜK BAŞARI
        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), mesleki eğitim merkezlerinde yıl sonuna kadar 1 milyon öğrenci hedefinin yarısına 5 ayda ulaşıldığını açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "25 Aralık 2021'de yapılan değişikliklerden sonra mesleki eğitim merkezlerine ilgi inanılmaz derecede arttı. Bu merkezlerdeki öğrenci sayısında 5 ay gibi kısa sürede, yüzde 300'ü aşkın bir oranda artış kaydedildi. 159 bin olan çırak, kalfa sayısı şu anda 500 bini aştı. 2022'nin sonuna kadar 1 milyon gencimizi bu mesleki eğitim merkezleri ile buluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

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        Haberler Ekonomi Özel hastanelerde yeni dönem! Artık bütün sağlık sorunlarında hizmet sunacak
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