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    • Ekonomi
    • 29.05.2022 11:23
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    • 29.05.2022 11:23
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    TPAO'ya petrol ruhsatı! 2 ilde daha aranacak

    Son dakika haberi... Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğüne, Şırnak ve Mardin'de bulunan petrol sahalarında arama yapabilmesi için ruhsat verildi.

    İzin çıktı! 2 ilde daha petrol aranacak

    Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğüne Mardin ve Şırnak illerindeki sahalar için petrol arama ruhsatı verildi.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

    Buna göre, TPAO'ya Mardin ve Şırnak illerinde karadaki 12 bin 62 hektarlık alan için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

    Ayrıca İndigo Grup Turizm ve Ticaret AŞ'ye Nevşehir'de 30 bin 153 hektarlık saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

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    Haberler Ekonomi TPAO'ya petrol ruhsatı! 2 ilde daha aranacak
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