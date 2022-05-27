Merkez Bankası faizi sabit tuttu (Ekonomi haberleri)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 14'te sabit bıraktı. Açıklamada, TCMB'nin fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edeceği vurgulandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 3.546 PERSONEL ALIYOR

İçişleri Bakanlığı 3 bin 546 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Merkez teşkilatına 243 sözleşmeli alınacak. Taşra teşkilatına ise avukat, arşiv uzmanı, sosyal çalışmacı, bilgisayar mühendisi, programcı, elektrik-elektronik teknikeri, lisans ve ön lisans mezunu büro ve destek personeli, koruma ve güvenlik görevlisi ile şoför ve temizlik görevlisinden oluşan 3 bin 303 sözleşmeli alımı yapılacak. Başvurular 17-21 Haziran'da alınacak.

VURGUNCUYA GEÇİT YOK

Hazine ve Maliye Bakanlığı, düşük faizli kredi açıklamasının ardından konutta bir gecede yüz binlerce lira zam yapan 65 bin fırsatçı tespit ederken, kira gelirleri ve fiyatlarına yönelik incelemeleri de derinleştirdi. Ev-dükkan alım satımı, tapu harcı ödemeleri, düşük bedel göstermekten kaynaklı vergi kaybı, düşük ekspertiz başta olmak üzere tapu işlemleri mercek altına alındı. Kredi tutarıyla konut satış bedeli arasında 40 kata ulaşan farklar belirlendi. Kredi tutarı ile harç matrahı arasında fark bulunan 7 bine yakın mükellef izahata davet edildi. Bakanlık ayrıca ilan sitelerine de düzenli bilgi verme zorunluluğu getiriyor. Hazal ATEŞ

KİRACIYI MAĞDUR EDEN KARA LİSTEYE GİRECEK

Fahiş kira artışlarına karşı kiracıları korumak için başlatılan çalışma kapsamında Kiracı Şikayet Hattı'nın kurulması üzerinde görüşmeler yapıldığı öğrenildi. İhbarlar neticesinde yapılacak denetimlerde kiracısını kanuna aykırı şekilde mağdur ettiği tespit edilenler devletin 'kara listesi'ne girecek. Bu kişilerin gayrimenkulleri ve kiracıları, aboneliklerin kimler üzerine olduğu gibi bilgiler sürekli takip edilerek, bir daha mağduriyet oluşması önlenecek.

Barış ŞİMŞEK